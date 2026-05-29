Demolizioni via Taormina, trovati 120 metri cubi di rifiuti

Operazioni rallentate, non si è ancora giunti all'incrocio col viale Gazzi

Oltre 120 metri cubi di rifiuti sono stati ritrovati nel corso delle demolizioni delle baracche in via Taormina.

L’impresa Cericola, impegnata nello sgombero dell’area e delle baracche devastate dall’incendio del lunedì di Pasqua ha trovato circa 60 metri cubi di materiale combustibile organico (in gran parte legno) già portato in discarica ed altrettanti metri cubi di materiale inorganico ed in alcuni casi pericoloso (plastica, rifiuti di ogni genere, materiale edile) che è stato messo in dimora per essere smaltito come da normativa.

Inoltre, al di sotto della pavimentazione di alcune casette demolite sono stati trovati ulteriori materiali che erano stati interrati.

Ritrovamenti che hanno rallentato le operazioni, non si è ancora giunti all’incrocio col viale Gazzi.