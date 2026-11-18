Sindaco e direttore tecnico avvisati del procedimento, ecco i rilievi

MESSINA – Sono rilievi amministrativi e procedurali quelli mossi nei confronti dal Comune di Santa Teresa di Riva da parte di Arpa e Capitaneria di Porto, a proposito del depuratore di contrada Catalmo. Il depuratore di Santa Teresa di Riva sotto la lente della Guardia costiera per due diverse irregolarità ambientali.

I rilievi dell’Arpa dopo l’accesso al depuratore

Secondo l’Arpa, che ha effettuato un accesso tra il 25 e il 26 agosto scorso insieme alla Capitaneria di Porto, la struttura non è in regola con la documentazione relativa alle emissioni legate al trattamento fanghi che, nel caso dei comuni superiori ai 10 mila abitanti (Santa Teresa ne ha 11 mila) richiedono una specifica autorizzazione. Per quanto riguarda i profili di competenza della Capitaneria, invece, il Comune dovrebbe mettersi in regola con le autorizzazioni relative agli scarichi in mare dei reflui lavorati. Autorizzazione concessa a fine agosto 2018 e per la quale il Comune ha chiesto il rinnovo nel 2021 ed è in attesa della risposta da parte della Regione.

Cosa sta facendo il Comune

I rilievi comportano sanzioni amministrative e passano dalla Procura penale, che ha notificato l’avvio del procedimento al sindaco Danilo Lo Giudice e il direttore dell’area tecnica comunale, il geometra Francesco Pagano, ai quali ora viene contestata la violazione e che, dopo l’accesso, hanno già avviato le procedure per ottemperare alle prescrizioni di Arpa e Capitaneria. I legali, gli avvocati Salvatore Silvestro e Giuseppe Irrera, hanno intanto chiesto l’oblazione.