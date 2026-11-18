Fino al 24 novembre aperte le candidature per selezionare fino a 10 imprese innovative e 7 squadre imprenditoriali per i programmi di accelerazione e incubazione

PwC Italia, insieme a I3P, Incubatore del Politecnico di Torino e Develhope, guiderà le attività di Qanat – Polo Innovazione Mediterranea: una iniziativa promossa da Regione Sicilia, finalizzata a sostenere la nascita, lo sviluppo e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali innovative e a rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione.

Grazie all’Associazione Temporanea di Scopo composta da PwC Italia, in qualità di capofila, I3P e Develhope, Qanat mette a fattor comune competenze complementari in innovazione, incubazione e accelerazione d’impresa, sviluppo tecnologico e digitale e costruzione di ecosistemi per l’innovazione.

PwC Italia contribuirà al progetto mettendo a disposizione competenze multidisciplinari nell’innovazione e nella trasformazione d’impresa, relazioni con il mondo imprenditoriale e una consolidata esperienza nella costruzione e nello sviluppo di ecosistemi per l’innovazione. I3P, Incubatore del Politecnico di Torino, porterà la propria esperienza nell’incubazione e accelerazione di imprese innovative e nel collegamento tra imprenditorialità, ricerca e mondo universitario. Develhope contribuirà nello sviluppo di competenze digitali e nell’adozione di soluzioni innovative basate sulle tecnologie digitali e sull’Intelligenza Artificiale.

Il Polo opera con un focus prioritario sull’Agroalimentare, in coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente S3 Sicilia 2021-2027, valorizzando le complementarità con altri settori tra cui Scienze della vita, Energia, Ambiente e Risorse Naturali e l’impiego trasversale delle tecnologie digitali e dell’Intelligenza Artificiale.

La prima fase operativa prevede l’avvio della procedura pubblica per la selezione di 10 micro, piccole e medie imprese innovative per il Percorso di Accelerazione e 7 aspiranti imprenditori o squadre imprenditoriali per il Percorso di Incubazione.

Due percorsi per accompagnare la nascita e la crescita di imprese innovative

Il Percorso di Accelerazione, della durata di 6 mesi cui si aggiungono 3 mesi di post-accelerazione, è rivolto a micro, piccole e medie imprese innovative e punta a rafforzarne il modello di business, la maturità tecnologica e digitale, il posizionamento e le strategie di crescita e accesso al mercato. Il programma integra valutazione, formazione specialistica, tutoraggio, orientamento e consulenza, insieme ad attività di innovazione aperta, lavoro in rete e abbinamento con imprese, investitori e altri attori dell’ecosistema.

Il Percorso di Incubazione, della durata di 11 mesi, è invece rivolto ad aspiranti imprenditori e team non ancora costituiti in impresa e li accompagnerà dalla validazione dell’idea e del modello di business allo sviluppo della soluzione, fino alla costituzione e all’avvio di nuove imprese innovative in Sicilia.

Accanto ai due programmi, Qanat promuoverà eventi e iniziative di innovazione aperta, lavoro in rete e abbinamento aziendale, creando occasioni di incontro tra imprese emergenti e team imprenditoriali, imprese e società, università e centri di ricerca, investitori, istituzioni e altri attori dell’ecosistema regionale e nazionale.

Un centro per l’ecosistema regionale

Le realtà selezionate accederanno ai percorsi di incubazione e accelerazione di Qanat, con attività di supporto allo sviluppo e alla validazione del modello di business, all’adozione di tecnologie digitali e intelligenza artificiale e all’accesso a competenze specialistiche, rete e potenziali partner industriali e finanziari.

Ispirato ai più avanzati modelli di innovazione territoriale, Qanat si propone di diventare un punto di riferimento e connessione per imprese emergenti, imprese, talenti, investitori, università e istituzioni, creando un ambiente in grado di favorire la collaborazione tra ricerca, tecnologia e sistema produttivo.

Vincenzo Tanania, socio PwC Italia, ha dichiarato: “Qanat rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il talento imprenditoriale e l’innovazione presenti in Sicilia. Con questo progetto vogliamo creare un ponte solido tra imprese emergenti, imprese, ricerca e investitori, mettendo a disposizione del territorio competenze, metodologie e una rete internazionale. L’obiettivo è trasformare le idee in imprese capaci di crescere, attrarre capitali e generare impatto economico e occupazionale”.

Come candidarsi

Le micro, piccole e medie imprese innovative interessate al Percorso di Accelerazione e gli aspiranti imprenditori o team interessati al Percorso di Incubazione potranno presentare la propria candidatura entro le ore 13:00 del 24 novembre 2026, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico per la selezione dei Soggetti Aderenti ai programmi di accelerazione e incubazione di Qanat.

Le candidature saranno valutate attraverso una procedura ad evidenza pubblica sulla base dei criteri e delle modalità indicati nell’Avviso. I soggetti selezionati accederanno ai rispettivi percorsi di accelerazione e incubazione e alle opportunità di lavoro in rete, innovazione aperta e connessione con l’ecosistema previste dal programma.