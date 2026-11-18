Il gruppo consiliare punta il dito contro la gestione delle proposte economiche via Pec, i dubbi sulla Valutazione di Incidenza Ambientale e le stime economiche divergenti

“Una serie sempre più ampia di criticità e profili problematici di particolare ricorrenza”. I consiglieri comunali del gruppo Scurria, Marcello Scurria, Giuseppe Capurro e Simona Contestabile, evidenziano che “non si tratta di aspetti marginali, ma di questioni che investono la stessa impostazione dell’intervento, il ruolo svolto dal Comune di Messina, il rispetto delle procedure ambientali e urbanistiche, la regolarità dell’iter amministrativo seguito, nonché la correttezza e l’imparzialità delle procedure comparative adottate da Atm”. Il riferimento è al parcheggio e capolinea in realizzazione a Torre Faro.

Le offerte via Pec e il nodo della segretezza

Nel mirino del gruppo consiliare ci sono le modalità di trasmissione delle offerte economiche previste dall’avviso, inviate “esclusivamente tramite Pec senza alcuna busta chiusa, plico sigillato o file cifrato”, quindi senza garantire la “riservatezza del contenuto rispetto a chiunque abbia accesso alla casella di posta aziendale”.

Cioè chiunque fosse abilitato ad accedere alla casella avrebbe potuto leggere il canone offerto prima di qualunque formale seduta. “Il principio di segretezza dell’offerta economica costituisce un presidio fondamentale della par condicio tra i partecipanti e dell’imparzialità delle procedure competitive” denunciano Marcello Scurria, Giuseppe Capurro e Simona Contestabile, sottolineando che la possibilità non è un rischio teorico ma un esito inevitabile.

I consiglieri aggiungono che “ad aggravare ulteriormente il quadro vi è la circostanza che l’avviso prevedeva espressamente una riduzione del quindici per cento sul canone offerto dal soggetto poi selezionato, riducendo così l’importo dopo che tutte le offerte erano già state ricevute”, creando in questo modo “un meccanismo di negoziazione asimmetrica, nel quale Atm conosceva già i canoni proposti e ha potuto incidere ex post sull’equilibrio economico dell’operazione”.

Screening VIncA e la sovrapposizione di ruoli amministrativi

Un altro passaggio centrale riguarda la procedura di screening preliminare della Valutazione di Incidenza Ambientale sulle aree Zps. Secondo quanto rilevato dai consiglieri, chi promuove o ha un interesse diretto alla realizzazione dell’opera non può sovrapporre il proprio ruolo a quello di chi è chiamato a valutarne autonomamente gli effetti.

Dalla documentazione esaminata emergerebbe infatti “un coinvolgimento del Comune di Messina nel percorso di formazione e svolgimento dell’istruttoria”, nonostante il ruolo dell’amministrazione nella promozione dell’intervento. Una circostanza che, secondo il gruppo consiliare, compromette l’autonomia del soggetto valutatore e viola la necessaria separazione dei ruoli.

Tre cifre incompatibili e la richiesta di stop immediato ai lavori

I consiglieri evidenziano inoltre che, riguardo alle stime dei costi, “dagli atti emergono tre diversi importi, radicalmente difformi tra loro, senza che risulti effettuata alcuna riconciliazione o motivazione puntuale prima della delibera del consiglio di amministrazione”. In particolare, viene segnalato che il costo dei lavori risulta stimato “in un primo documento, in circa 119.000 euro; in un secondo documento, in circa 441.000 euro; mentre la delibera del Cda ha approvato un importo di circa 330.000 euro, che non corrisponde a nessuno degli atti tecnici allegati alla relazione istruttoria”.

Alla luce di tutte queste anomalie, i consiglieri Scurria, Capurro e Contestabile concludono con la richiesta di valutare “la sospensione dei lavori nelle more del completamento degli approfondimenti amministrativi, ambientali e urbanistici”. Proseguire senza chiarezza, avvertono, esporrebbe l’ente a rischi enormi.