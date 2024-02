Digitale, corsi gratuiti per chi non lavora e non studia

Aperte le candidature per i neet siciiliani

Corsi gratuiti per giovani dai 18 ai 35 anni che non lavorano, non studiano e non sono in formazione. Sono aperte le candidature agli ultimi due corsi di Code, il progetto formativo gratuito per il futuro dei cosiddetti neet siciliani – selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale.

Code (Creating Opportunities for Development and Employment) è un progetto formativo gratuito selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale e guidato da Intellegere in collaborazione con tree srl e Steve Jobs Academy, annuncia l’apertura delle iscrizioni agli ultimi due corsi di Back-End e Front-End Developer.

Spiegano i responsabili: “In continuità con i primi tre corsi avviati a novembre, che stanno attualmente coinvolgendo 75 studenti, Code si consolida come risposta concreta alla sfida della disoccupazione giovanile in Sicilia. Attraverso una formazione specialistica e gratuita della durata complessiva di 344 ore, il progetto si propone di fornire competenze avanzate nel campo della programmazione. La metodologia, basata su lezioni in modalità mista e coinvolgimento attivo dei partner sostenitori, continua a dimostrarsi efficace. La modalità mista, con una combinazione di lezioni online e in sede, favorisce l’interazione diretta con il territorio siciliano, mentre il coinvolgimento dei partner sostenitori contribuisce a trasformare il percorso didattico in un’esperienza professionale”.

Per ulteriori informazioni e per sottoporre la propria candidatura, visitare il sito o contattare info@progettocode.it. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo – che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall’FNC (Fondo Nazionale Complementare) – a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri.