 Sotto casa della ex compagna nonostante il divieto: arrestato un 30enne messinese

Sotto casa della ex compagna nonostante il divieto: arrestato un 30enne messinese

Redazione

Sotto casa della ex compagna nonostante il divieto: arrestato un 30enne messinese

sabato 14 Marzo 2026 - 14:28

Gli agenti di polizia lo hanno colto in flagranza di reato nei pressi dell'abitazione ed è scattato l'arresto

MESSINA – Gli agenti della polizia di Stato di Messina hanno arrestato un uomo di 30 anni, di origini messinesi, per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il soggetto, già noto ai poliziotti proprio perché sottoposto alla misura cautelare in questione, è stato colto in flagranza di reato, intercettato e bloccato mentre si aggirava nei pressi della casa dell’ex compagna. Da lì l’arresto immediato per il 30enne.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
La vecchia ferrovia Messina – Catania si potrebbe mantenere? I nodi dietro l’addio alla linea storica
Meteo: attenzione al fronte temporalesco di domenica accompagnato dallo Scirocco
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED