Sotto casa della ex compagna nonostante il divieto: arrestato un 30enne messinese

Gli agenti di polizia lo hanno colto in flagranza di reato nei pressi dell'abitazione ed è scattato l'arresto

MESSINA – Gli agenti della polizia di Stato di Messina hanno arrestato un uomo di 30 anni, di origini messinesi, per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il soggetto, già noto ai poliziotti proprio perché sottoposto alla misura cautelare in questione, è stato colto in flagranza di reato, intercettato e bloccato mentre si aggirava nei pressi della casa dell’ex compagna. Da lì l’arresto immediato per il 30enne.