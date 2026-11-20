L'appuntamento è per sabato 21 novembre, dalle 10:30 alle 12:30

MessinAttiva tornerà in spiaggia sabato 21 novembre, dalle 10:30 alle 12:30, per la raccolta di novembre sul litorale di Pace. L’iniziativa rientra nella Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, la campagna annuale in programma dal 21 al 28 novembre dedicata alla sensibilizzazione ambientale, alla prevenzione dei rifiuti, al riutilizzo, al riciclo e alle attività di pulizia.

Il ritorno sulla litoranea e la collaborazione con il Comune

L’associazione spiega il valore simbolico di questa tappa lungo la riviera nord: “Siamo entusiasti di tornare sulla litoranea, precisamente nel villaggio Pace, perché MessinAttiva è in qualche modo nata proprio in queste zone”.

Ricordando i primi passi del gruppo, i volontari aggiungono: “Nel 2020 abbiamo iniziato i nostri interventi proprio lungo la litoranea, inizialmente di minore entità poiché non collaboravamo con il Comune di Messina e Messinaservizi Bene Comune. Oggi, grazie a questa collaborazione, le raccolte sono diventate molto più consistenti, evidenziando la forza del lavoro congiunto a beneficio della comunità”.

Come partecipare all’iniziativa

Per prendere parte alla mattinata di pulizia non serve attrezzatura personale, perché i guanti saranno distribuiti sul posto dagli organizzatori. Come sottolinea lo stesso gruppo nella nota di invito: “Come sempre, non è necessario portare nulla per la raccolta; i guanti saranno forniti da noi. L’unica cosa che non deve mai mancare è la voglia di attivarsi per il bene comune, per l’ambiente e per la nostra amata Messina”.