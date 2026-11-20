Le lezioni si svolgeranno all'Istituto Ancelle Riparatrici

15 classi dell’indirizzo Biomedico del liceo Archimede saranno spostate all’istituto Ancelle Riparatrici, in viale Regina Elena. E si accende il tema dei collegamenti con i mezzi pubblici per circa 500 studenti e per le loro famiglie. La scuola si trova ora divisa su tre plessi, con circa 2,2 chilometri tra la sede centrale e quella delle Ancelle Riparatrici, in un quadro di spostamenti quotidiani che coinvolge molti pendolari dalla città e dalla provincia.

Le richieste su linea 21, linea 33 e linea 39

I rappresentanti degli studenti hanno consegnato una richiesta all’Azienda Trasporti Messina, accompagnata da una raccolta firme dei rappresentanti dei Consigli di classe delle 15 classi interessate. Nel testo la rappresentanza spiega che “le riprovazioni e il malcontento manifestati non sono, a nostro avviso, semplici lamentele, ma la conseguenza di una situazione che incide quotidianamente sull’organizzazione scolastica e sulla serenità di chi deve raggiungere le lezioni puntualmente”.

Sul fronte operativo, gli studenti chiedono di potenziare la linea 21 tra Villa Salus e l’istituto Ancelle Riparatrici, dove la corsa con arrivo alle 7:55 va adeguata per numero di corse e capienza all’aumento dei passeggeri. Per la mattina, la rappresentanza aggiunge: “Chiediamo che la corsa della linea 33 in partenza da Villafranca venga anticipata dalle 7:10 alle 7:00 e che quella della linea 39, in partenza da Santa Margherita, venga anticipata dalle 7:20 alle 7:00”, così da permettere il cambio a Villa Salus e l’arrivo prima dell’inizio delle lezioni.

Per il ritorno a casa, gli studenti propongono di spostare la partenza della linea 33 dal Terminal Cavallotti dalle 14:00 alle 14:10 e quella della linea 39 dalla fermata Papardo dalle 13:36 alle 13:46, in modo da usare la corsa della linea 21 in partenza dalle Ancelle alle 13:54 con arrivo a Villa Salus alle 14:00 e prendere le coincidenze senza perderle. A questo si somma il problema già noto del sovraffollamento sulle linee 33 e 39, per cui i rappresentanti evidenziano: “Nell’istanza abbiamo richiesto che venga valutato un potenziamento anche di queste due linee, sia nelle corse mattutine sia in quelle di metà giornata”.

Il confronto con l’azienda e le istituzioni

L’istanza è stata inviata al Consiglio di amministrazione di Atm e per conoscenza al sindaco di Messina Federico Basile, alla dirigente scolastica dell’Archimede Laura Cappuccio e al dirigente dell’Ambito territoriale di Messina Leon Zingales. I rappresentanti chiariscono il senso della loro iniziativa dicendo: “Il nostro intento non è quello di individuare responsabilità o alimentare polemiche, ma di portare all’attenzione di Atm un problema concreto, che riguarda centinaia di studenti e altrettante famiglie”.

Nel documento i ragazzi aggiungono anche: “Siamo consapevoli che organizzare un servizio di trasporto pubblico richieda una pianificazione complessa, ma crediamo che le nuove esigenze della nostra scuola debbano essere prese in considerazione”. E ribadiscono: “Non chiediamo privilegi, ma la possibilità di raggiungere la propria scuola e tornare a casa senza che gli spostamenti diventino un ostacolo alla frequenza scolastica”.

Gli studenti esprimono fiducia verso l’azienda e la scuola: “Siamo fiduciosi che le nostre istanze saranno subito ascoltate, realizzate e che l’azienda Atm continui a essere aperta a un vivo dialogo con noi come lo è sempre stata”. Infine ringraziano la dirigente scolastica “che già si è attivata da tempo e che si è sempre battuta al nostro fianco per migliorare la situazione dell’intera comunità scolastica”.