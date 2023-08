"Disagi e lunghe code sullo Stretto, basta emergenza estiva: servono più navi" - Tempostretto

Uiltrasporti: "La mobilità è in tilt mentre nessuno pone rimedio alla sofferenza del sistema marittimo"

MESSINA – “Disagi e lunghe code. La mobilità sullo Stretto è messa a dura prova, come ogni estate. Si tratta di un’emergenza annunciata. Tanto per cambiare il sistema marittimo è in tilt, tra le proteste di autotrasportatori e turisti. Servono semplicemente più navi, invece ogni anno nessuno pone rimedi”. Lo afferma in una nota Uiltrasporti.

“A pagare il conto i lavoratori e l’intera città”

“In questi giorni lunghe sono le code di Tir nella chiocciola di Tremestieri con le conseguenti proteste delle associazioni degli autotrasportatori, mentre ci apprestiamo alle invasioni in città nei prossimi week end da bollino nero di migliaia di autoveicoli. È la solita storia a cui assistiamo sistematicamente ogni anno senza che si riesca a predisporre un piano di mobilità realmente efficace – dichiarano Michele Barresi, segretario generale Uiltrasporti, e Nino Di Mento, segretario porti e logistica Uiltrasporti – e così a pagare il conto sono sempre lavoratori e l’intera città”.

Affermano i segretari: “È chiaro che in questi periodi, in cui i flussi di veicoli aumentano in maniera esponenziale, occorrono più navi e un sistema di mobilità urbana studiato appositamente che sappia sfruttare al meglio tutti gli approdi cittadini. Di fatto, invece, l’unico intervento consiste nel depotenziare Tremestieri, spostando buona parte delle navi in esercizio verso i porti del centro città e da qui le sofferenze e le lunghe code degli autotrasportatori nella chiocciola di questi giorni”.

“Disagi e lunghe code nell’inadeguatezza degli enti cittadini”

“Come ogni anno la Uiltrasporti ha lanciato per tempo l’allarme – continua il sindacato – anche in riferimento ai lavori dei parcheggi comunali che in via Campo delle Vettovaglie hanno ridotto le aree di stoccaggio dei mezzi nel porto storico presso le invasature Bluferries. Ma ancora assistiamo a interventi che risultano essere solo dei tardivi pannicelli caldi con la chiara evidenza dell’inadeguatezza con cui gli enti cittadini affrontano ogni anno questa emergenza annunciata. Nel rispetto del libero mercato – concludono Barresi e Di Mento – senza che si preveda un incremento delle flotte navali adeguato ai picchi dei flussi che attraversano lo Stretto in questi periodi, La città, gli utenti e i lavoratori dovranno sempre e solo subire disagi e lunghe code”.