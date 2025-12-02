Discarica abusiva di rifiuti a Curcuraci, sei denunce

Intervento della polizia municipale nell’area di Campo Italia, ex bunker militare, a Messina

MESSINA – Continua l’attività di contrasto ai reati ambientali da parte della Polizia municipale. “È stato infatti individuato l’autore dell’ennesimo abbandono di rifiuti nella zona di Curcuraci, in particolare nell’area di Campo Italia, ex Bunker militare, da tempo divenuta bersaglio di comportamenti illeciti. Gli agenti della Squadra Ambientale della Polizia municipale, coordinati dall’ispettore capo Cosimo Peditto e diretti dal comandante Giovanni Giardina, hanno rintracciato il proprietario della Fiat Panda utilizzata per l’abbandono dei rifiuti, identificandone l’autore, già in passato denunciato per analoghi reati nella stessa località. Parallelamente, grazie a indagini coordinate dalla Procura di Messina, sono stati identificati e denunciati altri cinque soggetti per reati legati alla gestione illecita, all’abbandono e alla combustione di rifiuti”. Fa sapere l’amministrazione comunale.

Un fenomeno sempre segnalato al numero 366.8726275, tramite WhatsApp, dai nostri lettori.

“Non siamo più disposti – dichiara l’assessore Nino Carreri – a tollerare comportamenti che deturpano la nostra città e che, oltre a rappresentare un vero e proprio sfregio al decoro urbano, generano costi economici e operativi significativi per Messina Servizi. È inaccettabile che risorse e personale debbano essere costantemente distolti dalle attività ordinarie per fronteggiare azioni che nulla hanno a che fare con il rispetto della comunità e dell’ambiente. Ringrazio gli agenti della Polizia municipale che quotidianamente presidiano il territorio con impegno e professionalità e gli operatori di Messina Servizi, che si trovano troppo spesso a dover rimediare a condotte irresponsabili e criminali. Il loro lavoro è fondamentale per restituire dignità e decoro ai nostri luoghi e per affermare, con determinazione, che questa amministrazione non intende più tollerare simili episodi”.

Per l’assessore alla Polizia municipale Roberto Cicala: “Il rispetto delle regole e della legalità è la condizione fondamentale per garantire sicurezza e decoro nella nostra città. La Polizia Municipale, insieme alle altre strutture comunali, continuerà a monitorare attentamente il territorio e a intervenire con determinazione contro chi deturpa l’ambiente o mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Non esistono tolleranze per comportamenti illeciti: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, e noi ci impegniamo a farlo rispettando la legge e tutelando la comunità”.

