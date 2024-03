Discarica bonificata a Catarratti, Messina Servizi: “Ci appelliamo ai cittadini, basta inciviltà”

L'azienda ha provveduto a rimuovere cataste di mobili e spazzatura a bordo strada: "Scene di degrado che insultano la dignità della città"

MESSINA – Quelle discariche che “insultano la dignità di Messina”. Nuovo intervento di bonifica da parte degli operatori di Messina Servizi in un quartiere centrale della città. Si tratta di Catarratti, dove l’azienda è intervenuta per rimuovere cataste di mobili distrutti abbandonati in bella vista a bordo strada. Sulla pagina social di Messina Servizi è comparso anche un monito: “Abbiamo già avanzato richiesta alla Polizia Municipale per l’installazione di telecamere per prevenire ulteriori atti di gravissima inciviltà e garantire che chiunque danneggi l’ambiente con queste azioni irresponsabili vanga punito. Dal 10 ottobre 2023, ricordiamo che l’abbandono dei rifiuti è reato penale”.

Poi l’appello: “È fondamentale comprendere che la pulizia e il decoro della nostra città dipendono da ogni singolo cittadino, oltre che dal lavoro instancabile degli addetti ai servizi. Ci appelliamo al vostro senso di responsabilità: rispettare Messina significa rispettare le regole, l’ambiente e gli sforzi condivisi per mantenere la nostra città pulita e accogliente”.