Dissuasori di sosta in via Comunale Camaro Euperiore - Tempostretto

Istituzione area pedonale: fascia oraria per i veicoli adibiti al trasporto

MESSINA – Disposta la collocazione di dissuasori di sosta metallici ad “archetti parapedonali metallici”, in via Comunale Camaro Superiore n. 165. Il provvedimento è stato adottato per evitare la sosta veicolare illegittima sul marciapiede, che impedisce il regolare transito pedonale. Pulizia programmata caditoie, griglie di scolo e tombini acque bianche: da lunedì 19 a venerdì 23 divieti di sosta in tratti di strade cittadine. Proseguiranno da lunedì 19 sino a venerdì 23, nella fascia oraria 8-18, gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da AMAM in alcuni tratti di strada del territorio comunale. Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, sarà vietata la sosta: lunedì 19, nelle vie La Farina, dal numero civico 281 al lato mare di via Roma, e Antonio Bonsignore; martedì 20, nelle vie Giovanni Capece e Gerobino Pilli, tra l’Istituto Comprensivo “La Pira-Gentiluomo” e la via Catara Lettieri; mercoledì 21, in via Gerobino Pilli, tra la via Catara Lettieri e viale Europa; giovedì 22, nelle vie San Giuseppe, Santa Maria Alemanna e Sant’Elia; e venerdì 23, in via del Vespro.

Istituzione area pedonale: fascia oraria per i veicoli adibiti al trasporto

La circolazione dei veicoli adibiti al trasporto e al carico/scarico delle merci, nel tratto del viale San Martino, compreso tra le vie Pellegrino e Santa Cecilia, oggetto dell’area pedonale, è prevista in tale periodo esclusivamente nella fascia oraria 6.30-8.30.