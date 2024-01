Il docufilm "La Messina Bendata" donato al sindaco Basile: l'8 gennaio la proiezione - Tempostretto

Sarà possibile vederlo al cinema Apollo e il ricavato andrà in beneficenza, per sostenere l'attività dell'associazione "Il sogno di Morgan"

MESSINA – Il docufilm “La Messina Bendata” sarà proiettato lunedì 8 gennaio al Cinema Apollo per la prima volta dopo il debutto lo scorso 9 settembre al Palacultura. E il ricavato andrà interamente a scopo benefico, all’associazione “Il sogno di Morgan”. L’idea è stata resa nota dopo la cerimonia di donazione al sindaco di Messina, avvenuta il 27 dicembre al Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni.

Il docufilm “La Messina Bendata”, ideato da Lillo Scipilliti, condotto da Rosy Trapa, diretto e montato da Salvo Grasso, prodotto dalla CIS cinematografica siciliana e supportato dal club Lions club Messina Colapesce, nasce come documento visivo, a futura memoria, per mettere in risalto il grande fermento artistico e culturale, dai primi del 900 ad oggi, soffermandosi sull’ operato di alcuni dei protagonisti del territorio, come il compianto Maestro Luigi Ghersi.

“La Messina bendata” mette in luce, attraverso il passionale intervento all’ interno del docufilm, di Linuccia Fazzari, musa e compagna del Maestro Ghersi, scomparsi entrambi nel 2022, la presenza di opere che risultano nascoste perché collocate in luoghi non fruibili al pubblico, quindi sconosciute. Ad esempio si parla dell’opera “Il soldato di Maratona” di Ghersi, oggi collocata allo Stadio San Filippo per il quale, gli autori della Messina bendata “auspicano la collocazione in un sito più centrale e adeguato”.