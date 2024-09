Tornano le auto in doppia fila davanti alle scuole

Alla ripresa dell'anno scolastico ci sono genitori che continuano ad adottare un comportamento incomprensibile oltre che maleducato

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 36.8726275: “Via La Farina, di fronte al Nautico. Una sola corsia percorribile per genitori in doppia fila. Ore 12:30”.

Riaprono le scuole e ritorna la vecchia abitudine di alcuni genitori di parcheggiare le auto in doppia fila in attesa dei pargoli da accompagnare a casa. E’ un modo di agire che oltre ad essere incivile è inspiegabile, a maggior ragione adesso che il servizio di trasporto pubblico è migliorato e i ragazzi delle superiori, come del resto fanno già in tanti, potrebbero utilizzare l’autobus per tornare alle loro residenze: ne trarrebbe beneficio la loro autonomia e la loro capacità di vedersela da soli. Senza considerare il risparmio economico e la riduzione di stress per i genitori. Esistono, poi, condizioni estreme che comportano necessariamente l’uso del mezzo privato. Si tratta, tuttavia, di situazioni limitate, che non giustificano, in ogni caso, una maleducata modalità di parcheggio.