L’ultimo saluto a Totò Schillaci, la maglia 9 del Messina sopra la bara FOTO e VIDEO

La commozione in Cattedrale a Palermo per l'addio al campione

PALERMO – L’addio a Totò Schillaci. Una folla commossa ha accolto con un lungo applauso l’ingresso nella Cattedrale della bara. Ci sono tutte le maglie che ha indossato, dalla nazionale alla Juventus e l’Inter, ma soprattutto la numero 9 del Messina. Maglia portata dall’Acr Messina, presente con il suo direttore generale Pippo Trimarchi. Impossibile dimenticare quei lunghi sette anni in giallorossso, con allenatori come Scoglio e Zeman. Trampolino di lancio per le “notti magiche” da goleador a Italia ’90.

Ma oggi è il momento della commozione e dei pensieri per l’uomo Schillaci, e non solo il campione, provato dalla malattia che lo ha strappato alla vita all’età di 59 anni. Un pensiero speciale è riservato alla moglie Barbara Lombardo e ai figli Jessica e Mattia, dal primo matrimonio con Rita Bonaccorso, e Nicole.

