Domenica la Maratona di Messina. Tra i 400 iscritti il campione uscente Lotti

Presentata a Palazzo Zanca la 14ª edizione, l'amministrazione plaude ai volontari e alla passione degli organizzatori

MESSINA – La XIV Maratona di Messina è stata presentata ufficialmente questa mattina a Palazzo Zanca. Il presidente Antonello Aliberti, della Polisportiva Odysseus che organizza l’evento, ha ringraziato l’amministrazione per aver permesso la realizzazione al meglio di un evento difficile. Domenica 10 marzo dalle ore 7 diverse strade del centro storico cittadino saranno chiuse al traffico per permettere ai circa 400 podisti al momento iscritti di disputare la Shakespeare Run (10,5 km), la Mezza maratona (21,097 km) o la Maratona (42,195 km). Prevista sullo stesso percorso, con arrivo e partenza a Piazza Unione Europea, anche la Fitwalking, una camminata non competitiva.

Atleti che arriveranno da tutta Italia, compreso Lorenzo Lotti, l’emiliano che si è aggiudicato due edizioni, nel 2023 e 2019. Lo scorso anno lo intervistammo dopo la sua fatica e ci disse di aver apprezzato particolarmente il percorso. La Maratona di Messina è una delle prime della stagione, organizzata con e quest’anno sarà anche inserita nel circuito Running Sicily, circuito internazionale di corsa su strada.

In diverse occasione sia gli organizzatori che le istituzioni hanno fatto cenno a chi per passione volontariamente affianca e affiancherà in particolare il giorno della gara la polizia municipale. Presso la sala giunta di Palazzo Zanca erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni partner Panatlhon Club Messina, Fidapa Messina Capo Peloro, Lions Club Messina Peloro e Pietro Chillé che riceverà una targa domenica mattina.

Organizzazione frutto di grande lavoro e passione

Così il vice sindaco Mondello: “Non si coglie cosa c’è dietro l’organizzazione, si vede l’evento finale, ma dietro c’è grande lavoro. Chiudere piccoli tratti di strada può comportare difficoltà quindi ringraziamo gli uffici che se ne occupano. Sul lato sportivo spesso non si dà spazio a quelli definiti, e non ne trovo la logica, sport minori. Quando qualcuno spende tanto tempo e mette tanto amore in una manifestazione del genere diventa facile per noi collaborare e l’amministrazione è ben felice di portare avanti questo tipo di attività”.

Antonello Aliberti, presidente della Polisportiva Odysseus: “Un ringraziamento al Comune e all’amministrazione, sono amici e ci sono sempre stati vicini per realizzare al meglio un evento difficile. In una notte dobbiamo costruire un centro sportivo. Nulla è scontato e dovuto, si sta studiando un percorso più lungo e non è facile allungarlo anche perché bisogna avere certe caratteristiche di sicurezza con tratti di strada chiusi a qualsiasi tipo di traffico. Vogliamo continuare con l’evento maratona e non solo la mezza anche negli anni successivi”.

Lato sportivo e volontariato

Finocchiaro, assessore allo sport, sottolinea subito la grande passione di Aliberti: “Ci rende partecipi e ci coinvolge, siamo una squadra e preparare una manifestazione del genere non è banale. C’è uno studio da fare e autorizzazioni da chiedere e poi arriva l’impegno dei volontari. La città ha bisogno di credere in questo tipo di iniziative e siamo felici di avere persone pazze come Antonello che ci credono”.

Minutoli, assessore alla protezione civile: “Seguo questo evento dal 2010, abbiamo da sempre sostenuto la maratona che dà lustro alla città, accomuna le persone e restituisce il senso di cosa è lo sport in città. Ringrazio chi sarà a supporto dell’evento, tutti i volontari che saranno coordinati dalla polizia municipale”.

