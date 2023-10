Domenica MessinAttiva ripulirà la spiaggia di Contemplazione - Tempostretto

Appuntamento alle 15 di fronte al lido "La Spiaggetta"

Non si fanno aspettare i volontari di MessinAttiva, che domenica 15 ottobre alle 15, con guanti, sacchi e voglia di fare si daranno appuntamento sulla litoranea, di fronte al lido La Spiaggetta, a Contemplazione, per un intervento di pulizia della spiaggia.

Lo stato in cui versa la zona è sotto gli occhi di tutti e nonostante ciò le (non poche) persone che continuano a lasciare e lanciare i rifiuti sulla spiaggia lo fanno in modo indisturbato. Così, se è vero che la bellezza genera altra bellezza, i ragazzi di MessinAttiva, insieme ai tanti amanti del trekking che partecipano alle passeggiate di Messinaintrek, interverranno su quella parte di spiaggia.

“A questo punto la domanda sorge spontanea”, per citare la frase di un noto giornalista e conduttore italiano: che differenza c’è tra “chiedere scusa” e “avere la scusa”? Non dovremmo forse chiedere scusa a questa spiaggia trascurata e imbruttita dalla nostra incuria, interessandocene e dedicandole un po’ del nostro tempo, invece di avere la scusa che tanto, tra non molto, sarà nuovamente tutto com’era? Forse sì, ma almeno noi avremo fatto qualcosa per evitarlo”.