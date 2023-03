Donne con disabilità, Anmil Messina: "Dati bassi su inclusione, si inverta la tendenza" - Tempostretto

La presidente territoriale , Annamaria Paino, nel suo toccante intervento ha ricordato il dramma di lavoratrice infortunata al nord e penalizzata nelle mansioni di lavoro

MESSINA – In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Anmil (Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi) territoriale di Messina presieduta da Anna Maria Paino, ha organizzato nella sala ovale del Comune un partecipato incontro con esperti e istituzioni su “Sicurezza, lavoro e inclusione di genere. Obiettivo: risvegliare l’impegno collettivo per il superamento dei principali fattori di discriminazione di genere e non solo. L’indipendenza e l’inclusione delle donne, nel mondo del lavoro, soprattutto perché chi è portatrice di disabilità, risulta essere fortemente peggiorata negli ultimi anni e, in particolar modo, dopo la pandemia da Covid-19. I lavori, coordinati dal giornalista Peppe Paino, sono stati aperti dal saluto del sindaco di Messina Federico Basile. Sono intervenuti don Sergio Siracusano direttore dell’ufficio diocesano del lavoro; Ketty Lombardo per l’Inail; l’assessore ai servizi sociali Emanuela Calafiore; Giacomo De Francesco, direttore dell’ufficio provinale del lavoro; Rosalba Ristagno per l’ordine dei medici e la professoressa Matilde Caruso del Comprensivo Minutoli – Cuppari- Quasimodo. La presidente territoriale , Annamaria Paino, nel suo toccante intervento ha ricordato il dramma di lavoratrice infortunata al nord e penalizzata nelle mansioni di lavoro. “Necessita una prevenzione più incisiva sulla sicurezza” ha dichiarato Salvatore Malaponti, consigliere nazionale Anmil. “Così come viene fatta è solo un adempimento burocratico e nulla arriva sulle fabbriche o sugli ambienti di lavoro in genere. Bisogna attuare concretamente la legge 81/08, testo unico sulla sicurezza. La forza ispettiva a livello nazionale ha fatto registrare un sensibile miglioramento ma vanno migliorati anche, e soprattutto, i dati sull’inclusione di genere e non che restano purtroppo mediamente bassi e occorre che gli enti si adoperino per questo nelle assunzioni”. E c’è molto da fare a livello locale come ricorda Antonino Capuozzo, presidente di Anmil Sicilia. “Nel 2022 la Sicilia ha fatto registrare il triste primato negli incidenti mortali e in quelli sul lavoro.

Eppure si continua a lavorare senza rispettare la legge . Bisogna trovare il coraggio di denunciare. E bisogna potenziare i controlli in provincia come alle Eolie dove, peraltro, alcune categorie professionali negli anni sono state abbandonate. L’Anmil – ha concluso il presidente Capuozzo- grazie al lavoro della presidente territoriale Annamaria Paino sta rilanciando il proprio ruolo nel comprensorio messinese e c’è la volontà di aprire una propria delegazione anche a Lipari”.