“Dopo il sì Cosfel al piano assunzioni, serve una svolta nel Comune di Messina”

Fp Cgil invoca le progressioni verticali e ricorda il dossier sulle "condizioni precarie di vivibiità". Ora la nomina di Fragale come capo di gabinetto

MESSINA – La Funzione pubblica Cgil incalza il sindaco Basile e il direttore generale Puccio. Il segretario generale Francesco Fucile e il responsabile terminale associativo Giuseppe Previti così scrivono: “Fp Cgil, a seguito del silenzio assordante di questi mesi e i continui rinvii delle convocazioni per la contrattazione e la concertazione, nonché la totale assenza d’informazione relativa alle problematiche riguardanti i dipendenti del Comune di Messina, pone una serie di quesiti. In più, siamo venuti a conoscenza che giovedì 24 luglio, al Viminale, si è riunita la Commissione per la stabilità finanziaria. E che la Cosfel ha esaminato le misure per il riequilibrio finanziario di alcuni Comuni italiani e tra questi anche il Comune di Messina, dando parere favorevole. Non sappiamo se sono state approvate tutte le assunzioni, le stabilizzazioni e le ulteriori assunzioni di 8 istruttori della quota d’obbligo dell’art.1 L.68/99, l’assunzione del capo di gabinetto e la proroga dei dirigenti a tempo determinato”.

“Dopo il nuovo parere favorevole, si passi alle progressioni verticali a Palazzo Zanca”

Continua Fp Cgil: “La Cosfel, anche questa volta , ha dato parere favorevole alle progressioni verticali tra aree contrattuali. Purtroppo il sindaco e gli alti vertici burocratici di questo Ente (non ne comprendiamo le ragioni) non hanno dato seguito a quanto promesso e scritto negli anni precedenti. Pertanto auspichiamo che questa volta – in passato l’amministrazione aveva avuto l’opportunità dettata dal Ccnl di potere investire € 235.905,66 e invece ha fatto la scelta di utilizzarne solo € 175.233,85, bastevoli per 75 progressioni (contro gli oltre 125 potenziali) – si attivi a predisporre con celerità il regolamento delle progressioni verticali in modo che si possano espletare, prima della scadenza del 31 dicembre 2025”.

Emilio Fragale non più esperto a titolo gratuito, s’avvicina la nomina a capo di gabinetto

Con il via libera della Cosfel, infatti, Emilio Fragale passerà presto da esperto a titolo gratuito a capo di gabinetto del Comune e ci potrà essere la stabilizzazione di personale a tempo determinato, con 36 mesi di servizio. Nella ricostruzione di Palazzo Zanca, un elemento decisivo è considerato pure l’assunzione dei 100 poliziotti municipali. Ma, in generale, da una riorganizzazione efficiente del Comune dipende un possibile, e necessario, cambio di passo nella macchina amministrativa. In ogni caso, sono tante le richieste del sindacato: dai buoni pasto arretrati dal dicembre 2024 agli incentivi ai tecnici comunali.

“Quando si daranno risposte al dossier sulle precarie condizioni di vivibilità nelle strutture comunali?”

Altra questione centrale per il sindacato: “Quando si daranno risposte fattive al nostro dossier sulle precarie condizioni di vivibilità di alcuni uffici comunali. E specificatamente alle condizioni del mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione e delle criticità rappresentate dal punto di vista igienico sanitario?”.





