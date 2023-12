Dopo la caduta di calcinacci riapre la galleria della Limina - Tempostretto

Per fortuna la caduta dei calcinacci, di ieri sera, non ha provocato danni a persone o veicoli in transito

MAMMOLA – Questa mattina è stata riaperta al traffico la galleria della Limina che collega il Tirreno e lo Jonio reggino, dopo che era stata chiusa ieri sera in seguito al crollo di calcinacci all’imbocco del traforo lato Gioiosa. Sul posto era intervenuta la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per garantirne la riapertura il prima possibile. Per fortuna la caduta dei calcinacci non ha provocato danni a persone o veicoli in transito.