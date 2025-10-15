 Droga nascosta nel ripostiglio, arrestato 41enne

Redazione

mercoledì 15 Ottobre 2025 - 13:10

Era tra il materiale delle pulizie

I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 41enne della zona, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Ad operare sono stati i carabinieri della Stazione di Falcone che da alcuni giorni stavano monitorando i movimenti dell’uomo, noto alle forze dell’ordine anche per reati connessi agli stupefacenti ed in particolare allo spaccio nella zona del barcellonese.

I carabinieri hanno sottoposto l’indagato ad una perquisizione domiciliare che ha permesso di scovare e sequestrare oltre 110 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, nascosta nel ripostiglio tra il materiale delle pulizie.

L’uomo è stato pertanto arrestato e ora dovrà rispondere del reato a lui contestato. La droga sequestrata è stata invece consegnata ai Carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.

