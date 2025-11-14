Due crash in poche ore a Messina, incidente sull’asse viario a Milazzo

Scontro auto-scooter in via Orso Corbino mentre a Mili una donna in bici è finita su un veicolo. Come stanno i feriti

Messina – Non sono gravi le conseguenze dei due incidenti avvenuti oggi a Messina, nel giro di poche ore ma a parecchi chilometri di distanza uno dall’altra.

Scontro auto-scooter

In via Corbino Orso si sono scontrati un’auto ed uno scooter, condotto da un giovane che è finito a terra dopo l’impatto. Il due ruote ne è uscito malconcio e anche l’autoveicolo ha riportato lievi danni. Il ragazzo alla guida del motociclo ne è uscito con un trauma alla gamba, medicato da un’ambulanza arrivata sul posto.

Donna in bici

Poco dopo una pattuglia della sezione Infortunistica della Polizia municipale, dopo essere intervenuta in via centro, è dovuta intervenire a Mili Marina dove una donna, per cause ancora da chiarire, è finita con la bicicletta in sella alla quale procedeva contro un’auto in sosta. Immediato l’arrivo del 118 che ha prestato soccorso sul posto alla ciclista, lievemente ferita.

Asse viario congestionato a Milazzo

Un altro crash è avvenuto in mattinata a Milazzo dove, sull’asse viario, un’auto ha impattato contro un furgone. Lo schianto è avvenuto nei pressi dello svincolo autostradale. Anche in questo caso sono arrivati Polizia Municipale e mezzi del 118 ma non si sono registrati feriti gravi. Il traffico sull’importante arteria stradale, all’altezza dei centri commerciali, è stato congestionato a lungo.