È morto Pippo Puglisi, decano dei giornalisti della riviera jonica

Storico corrispondente della Gazzetta del Sud e direttore di Radio Libera '77

S. TERESA. Si è spento oggi all’età di 75 anni il giornalista Pippo Puglisi, storico corrispondente della Gazzetta del Sud da S. Teresa di Riva e dagli altri centri della Valle d’Agrò. Negli anni Settanta aveva fondato con alcuni amici la storica emittente radiofonica Radio Libera ’77, di cui era stato anima principale e direttore per un trentennio. Seguitissimi i suoi radiogiornali, che Puglisi “condiva” con la sua verve pungente e critica, senza risparmiare nessuno. Tanto che nel corso della carriera, aveva dovuto subire ritorsioni o “avvertimenti”. Come quando, nel 2012, ignoti gli avevano tagliato i 4 pneumatici dell’auto. Ma Puglisi non si era mai fatto intimidire ed era andato avanti per la sua strada di cronista vecchio stampo, fiero del proprio compito di raccontare quello che accadeva nella riviera jonica, senza farsi condizionare da nessuno. Da qualche tempo era ricoverato in ospedale a Messina, dove è deceduto nel primo pomeriggio di oggi.

Ai familiari le condoglianze della redazione di Tempostretto.