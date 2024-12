Eccellente esibizione del Quartetto Felix al Palacultura

Sabato scorso al Palacultura, per la stagione musicale dell’Associazione V. Bellini, si è esibito un eccellente Quartetto con pianoforte, composto da Vincenzo Meriani al violino, Francesco Venga alla viola, Matteo Parisi al violoncello e Barbara Panzarella al pianoforte.

Gli artisti hanno proposto un programma variegato, da Mahler ai nostri (siciliani) contemporanei Mannino e Sollima, a Gabriel Fauré, al quale è stata dedicata l’intera seconda parte del concerto, con l’importante Quartetto n. 1 in do minore op. 15.

Il Quartetto ha cominciato il concerto con Il “Quartettsatz” di Gustav Mahler. Questo piccolo capolavoro rappresenta una delle poche opere giovanili di Gustav Mahler pervenutaci, dal momento che quasi tutte sono state distrutte per mano dello stesso autore. Il brano si salvò dalla distruzione in quanto conservato come prova di un concorso al quale Mahler aveva partecipato, e venne riscoperto circa cinquant’anni fa in Germania.

Si tratta del primo movimento di un quartetto, in la minore, dal carattere tragico e angosciante. Sebbene siano evidenti le influenze dei grandi quartetti per pianoforte di Brahms e di Schumann, il brano presenta un carattere già esistenzialista, di grande coinvolgimento emotivo. Fu scelto da Martin Scorsese come colonna sonora del suo bellissimo ed inquietante film “Shutter Island” del 2010, con Leonardo Di Caprio protagonista.

Di sapore esistenzialista anche il secondo brano eseguito, la “Ballata drammatica” op. 67 di Franco Mannino – musicista siciliano contemporaneo (morto nel 2005) -, un pezzo di atmosfera, ricco di dissonanze, che alterna momenti calmi e lenti ad altri violenti e laceranti.

Il “Quartetfiles” di Giovanni Sollima, altro musicista siciliano, compositore e straordinario violoncellista, che ha concluso la prima parte del concerto, si basa su un affascinante e suggestivo movimento lento, che si alterna con un vorticoso tempo veloce, molto ritmato.

Davvero notevole la prova dei quattro musicisti, protagonisti di una interpretazione molto attenta a ogni sfumatura, dimostrando un perfetto affiatamento, anche con la pianista che si è esibita per la prima volta con questo superlativo trio d’archi.

Il Quartetto è stato impeccabile anche nell’esecuzione dell’ultimo brano della serata, il Quartetto n. 1 in do minore op. 15 di Gabriel Fauré. Si tratta del primo dei due quartetti con pianoforte composti dal musicista francese. Finito di comporre nel 1879, rappresenta sicuramente uno dei suoi migliori lavori nel campo della musica da camera, per l’eccellente equilibrio fra elegante lirismo e slancio appassionato. Particolarmente caratterizzato dall’elemento melodico il primo movimento – “Allegro molto moderato”, strutturato in forma di sonata. Accattivante lo “Scherzo: Allegro vivo”, assai ritmato, che presenta una curiosa sezione centrale dal carattere ironico. Molto bello l’”Adagio”, intriso di profonda malinconia, un brano che probabilmente risente del mancato fidanzamento del musicista con Marianne Viardot, evento che lo afflisse parecchio. Un brillante ed energico “Finale: Allegro”, dal carattere talora drammatico, molto incisivo, conclude questo mirabile capolavoro.

Esecuzione applauditissima di questo impegnativo capolavoro da parte dei giovani musicisti, che hanno concesso, come bis, un brano natalizio, trascritto per quartetto con pianoforte dalla stessa pianista Barbara Panzarella, per augurare un buon Natale al pubblico messinese.