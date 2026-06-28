Eccellenza, fusione tra Messana e Riviera Nord

Novità nel mondo del calcio messinese. Ecco l'annuncio

MESSINA – Come annunciato da Tempostretto, in Eccellenza avviene una fusione societaria tra Messana e Riviera Nord.

Questo il post della società di calcio allenata da Cosimini: “Messana 1966 e Riviera Nord comunicano, con reciproca soddisfazione, il raggiungimento di un importante accordo che porterà al conferimento delle rispettive organizzazioni, delle competenze, dei dirigenti e delle strutture sportive all’interno di un nuovo progetto calcistico. Si tratta di un passaggio che va ben oltre una semplice aggregazione tra società. È l’incontro di due realtà che, con percorsi differenti ma valori comuni, hanno contribuito negli anni alla crescita del calcio messinese e che oggi scelgono di unire forze, esperienza e visione per costruire un club ancora più solido, organizzato e radicato nel territorio”.

E ancora: “L’integrazione di professionalità qualificate, competenze tecniche e strutture consolidate consentirà di rafforzare ulteriormente l’attività sportiva, educativa e sociale, offrendo ai giovani atleti un ambiente sempre più professionale, capace di accompagnarne la crescita sia dal punto di vista calcistico che umano. Questo nuovo percorso nasce nel pieno rispetto della storia e dell’identità della Messana e del Riviera Nord. Un patrimonio fatto di tradizione, appartenenza e passione che non viene disperso, ma trova continuità all’interno di un progetto moderno e orientato al futuro. L’obiettivo condiviso è quello di diventare un punto di riferimento sempre più importante per il calcio cittadino, valorizzando i talenti del territorio, promuovendo i valori della lealtà sportiva e rafforzando il rapporto con famiglie, scuole e comunità locali”.

“L’unione di risorse, competenze e progettualità rappresenta un’opportunità significativa non solo per le due società coinvolte, ma per l’intero movimento calcistico messinese, con la volontà di costruire un percorso sempre più strutturato, competitivo e sostenibile. Con questo accordo prende vita una nuova realtà che guarda avanti con entusiasmo, senza dimenticare le proprie radici, nella convinzione che soltanto attraverso la condivisione di idee, competenze e valori sia possibile scrivere una nuova e importante pagina di sport al servizio della città”, viene sottolineato.