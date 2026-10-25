Serie D. Vince di misura il Milazzo, rimonta e pari per la Nuova Igea Virtus

Nella nona giornata di Serie D in attesa che la Reggina giochi contro il Favara il Sambiase si porta momentaneamente al comando
In Serie D si sono giocate otto partite con il turno, nona giornata di campionato, che si concluderà mercoledì a Favara dove sarà ospite la Reggina capolista spodestata in attesa di giocare. Il Sambiase questo pomeriggio, superando per 1-0 la Nissa, ha scavalcato i granata in testa alla classifica, i quali però come detto hanno una partita in meno, come anche Athletic Palermo e Modica, la loro sfida era stata sospesa e sarà recuperata.
Per le due messinesi in questa 9ª giornata arrivano risultati positivi. Il Milazzo in casa al Salmeri vince di misura contro il Modica, la rete praticamente a tempo scaduto nel recupero oltre il novantesimo di Camara. Invece la Nuova Igea Virtus era partita male in casa dell’Enna fanalino di coda del girone subendo una rete in avvio e ritrovandosi sotto di due gol nella ripresa, però Sangiorgi prima e Cicirello dopo l’hanno pareggiata. Nel finale il punteggio non è cambiato lasciando a entrambe le squadre un punto per la propria classifica.
La classifica del girone I per le due tirreniche le vede leggermente distanti dalla testa ma abbastanza in lotta per la zona playoff. In fondo muovono la loro classifica, nel derby siciliano, Trapani e Siracusa, entrambe ricordiamo sono partite penalizzate in questo campionato. Il Ragusa sconfitto tra le mura amiche dalla Vibonese resta ai piani bassi della graduatoria.
Risultati 9ª giornata
Athletic Palermo – Avola 1-0
PraiaTortora – Vigor Lamezia 1-0
Sambiase – Nissa 1-0
Siracusa – Trapani 1-1
Ragusa – Vibonese 1-3
Gela – Licata 4-0
Milazzo – Modica 1-0
Enna – Nuova Igea Virtus 2-2
CastrumFavara – Reggina (in programma il 28 ottobre)
Classifica girone I
Sambiase 20
Reggina 19
Vibonese 18
Licata 17
Avola, Milazzo 16
PraiaTortora, Nuova Igea Virtus 15
Athletic Palermo* 11
Nissa, Gela (-1) 9
Vigor Lamezia, Siracusa (-7) 8
CastrumFavara, Modica* 7
Trapani (-5) 5
Ragusa 3
Enna 2
*una partita in meno