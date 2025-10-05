Eccellenza, la Messana batte la Nebros per 1-0 in dieci uomini

Tre vittorie in sette giorni tra campionato e coppa per una Messana che stupisce sempre di più i suoi tifosi e raggiunge la doppia cifra in classifica

Ieri sabato 4 ottobre alle ore 14:30 ha avuto luogo sul campo del Sorbello Stadium il primo anticipo della quarta giornata di Eccellenza Sicilia, in cui la Nebros, desiderosa di centrare più frequentemente la rete avversaria per riscattarsi da un avvio di stagione negativo, nulla ha potuto contro la formazione di Mister Cosimini. La Messana, ha, infatti, imposto il suo dominio per tutta la durata dell’incontro, mantenendo fino alla fine il punteggio di 1-0 nonostante l’inferiorità numerica dell’ultimo quarto d’ora di gioco.

Settimo risultato utile per la Messana

Mentre la società del comune di Acquedolci fatica a ripetere l’andamento della precedente stagione, passando dai playoff alla zona a rischio di retrocessione, i giallorossi ottengono il settimo risultato utile consecutivo. Con questo ruolino di marcia, la Messana rimane temporaneamente al primo posto in classifica con 10 punti e 11 gol fatti, sperando in un distacco dalle altre quattro contendenti impegnate oggi pomeriggio, ovvero Mazzarrone, Atletico Catania Viagrande, Leonzio e Avola.

L’allenatore della Messana ha potuto trarre beneficio dal recupero di Antonio Cannavò, Francesco Sciotto e Sasha Giorgetti, quest’ultimo uscito per un fastidio muscolare nel secondo tempo della trasferta di coppa contro l’Atletico Catania Viagrande. Ancora fuori dai convocati De Gaetano e Madia, il cui rientro è previsto per la prossima trasferta contro il Niscemi.

Mazzola, Rizzo e Tricamo impiegati dal primo minuto davanti al numero 1 Ferrara. De León, Biondo e De Jesús compongono il centrocampo con Bonasera e Fragapane sulle fasce, mentre in attacco si ricostituisce la coppia Cannavò – Franchi.

La cronaca della partita

La prima occasione ghiotta arriva al 24’, in cui Biondo viene servito da Franchi sugli sviluppi di un contropiede, prova a calciare subito dopo lo stop di petto, ma non riesce a coordinarsi e spedisce il pallone fuori.

Al 28’ i giallorossi arrivano ancora una volta vicini al vantaggio con un cross insidioso di Fragapane che viene respinto dal portiere avversario Sendin. La sfera per poco non oltrepassa l’area di rigore e nel frattempo sulla traiettoria arriva in corsa De León, il quale calcia a lato. Poco dopo Sendin compie un’ottima parata su un calcio di punizione battuto da Rizzo.

La rete dell’1-0 arriva al minuto 39’ a seguito di un contatto irregolare nell’area di rigore della Nebros: Cannavò trova Fragapane, atterrato dal difensore Giuseppe Conti, poi si incarica della battuta e non sbaglia.

Queste le parole del suo mister, soddisfatto della prestazione: «Cannavò merita tutto ciò che sta ottenendo, perché è un trascinatore oltre che capitano e bomber importante.»

Al 43’ Fragapane prova a scavalcare Sendin con una giocata a metà tra un tiro e un cross, ma il portiere smanaccia. Sulla respinta le conclusioni di De León e Franchi vengono murate dalla difesa. In ultima istanza Cannavò stoppa e calcia al volo di potenza, trovando l’ottimo riflesso del portiere della Nebros.

Dopo aver ricevuto il pallone da Tricamo, alla fine del primo tempo Bonasera temporeggia troppo rischiando di concedere il pareggio agli ospiti. Lo Giudice gli ruba il possesso della sfera in maniera regolare secondo l’arbitro, poi trova Garavaglia, che davanti al portiere viene fermato sul momento di calciare da Vincenzo Mazzola.

Il tecnico dei padroni di casa non ha nulla da riprovare al riguardo: «In campo ci sono anche gli avversari. Nonostante la stanchezza e una Nebros davvero forte non abbiamo mai concesso un tiro in porta e sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi.»

Terminati i quattro minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine del primo tempo ed espelle per proteste Francesco Palmeri, l’allenatore della Nebros.

All’inizio della seconda frazione di gioco, Cosimini incarica Gargiulo di prendere il posto di De Jesús. Pochi minuti dopo gli ospiti hanno la possibilità di pareggiare, ma sul cross di Scolaro l’attaccante Scaffidi la spreca clamorosamente da distanza ravvicinata.

I ritmi di gioco rallentano e al minuto 16 il tecnico casalingo effettua il secondo cambio, sostituendo Bonasera con Deodato. Da buona posizione, Traviglia calcia una punizione di poco a lato.

Disappunto per una decisione arbitrale

Un episodio inaspettato per i padroni di casa suscita polemiche al 32’: Fragapane, già sanzionato con un cartellino giallo pochi istanti prima, viene espulso per doppia ammonizione per un presunto intervento falloso nei confronti di Pontini. Cosimini corre ai ripari schierando in campo Sciotto al posto di Cannavò.

Sulla decisione arbitrale, l’allenatore manifesta il suo disappunto, elogiando il giocatore per il suo impatto fondamentale: «Fragapane è stato devastante nella spinta continua e si è anche procurato il rigore poi trasformato da Cannavò, poi purtroppo l’arbitro mi è sembrato esagerato con la seconda ammonizione.»

L’inferiorità numerica aumenta il rischio di subire la rete del pareggio, ma ciò nonostante la Messana non concede occasioni pericolose e riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, udito dopo un recupero lungo ben sei minuti.

La soddisfazione di mister Cosimini

Questo il commento del tecnico giallorosso sulla terza vittoria consecutiva dei suoi uomini: «Grande prestazione, non era facile, erano tre partite in una settimana. Abbiamo saputo soffrire, queste vittorie sono le più belle e cementano ancora di più il gruppo, perché sono ottenute col sacrificio. Abbiamo preparato la partita sapendo che potevamo sfruttare le nostre capacità su palle inattive. Alla fine ci siamo compattati ancora di più mostrando una solidità difensiva e senza mai rischiare nulla con grande personalità.»

Oggi alle 15:30 le restanti partite della quarta giornata, eccetto Polisportiva Gioiosa – Giarre, rinviata al 15 dello stesso mese per il lutto della formazione di casa, a seguito della scomparsa del viceallenatore Leo Scaffidi.

Da tenere d’occhio i risultati delle squadre arrivate a pari punti con la Messana nel turno precedente: Leonzio e Mazzarrone si sfideranno in uno scontro diretto a Lentini, mentre Avola e Atletico Catania Viagrande saranno impegnate in trasferta, rispettivamente contro Acquedolcese e Palazzolo, entrambe in fondo alla classifica.

Per la seconda società messinese, il prossimo appuntamento con il campionato di massima serie regionale sarà sul campo del Niscemi, domenica 12 ottobre alle ore 15:30.

Foto tratta dalla pagina Facebook USD Messana 1966

Riccardo Giacoppo