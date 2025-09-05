Eccellenza, la Messana esordisce ad Avola a metà settembre

La prima in casa sarà il derby contro il Rosmarino. I giallorossi nel corso del torneo incroceranno anche le altre tre peloritane Nebros, Acquedolcese e Polisportiva Gioiosa

MESSINA – Svelato il calendario del girone B di Eccellenza siciliana dove la Messana 1966 torna a distanza di due anni e proverà a fare un grande campionato. La formazione di coach Cosimini, dopo l’imbattibilità in Promozione dello scorso anno, vuole continuare a sorprendere e da piani societari conquistare il professionismo in pochi anni. Domenica intanto il ritorno di Coppa Italia Eccellenza in casa contro il Giarre sconfitto 2-0 all’andata in trasferta.

Il calendario della Messana

I giallorossi disputeranno le partite casalinghe al Sorbello Stadium di Bisconte ma inizieranno il 14 settembre in trasferta in casa dell’Avola. La prima in casa il 21 settembre sarà il derby contro il Rosmarino e due giornate dopo altro match caldo contro la Nebros ancora al Marullo. Gli altri derby tra formazioni peloritane saranno alla decima giornata, capitan Cannavò e compagni saranno ad Acquedolci, il 16 novembre, e la giornata successiva, il 23 novembre, ospiteranno la Polisportiva Gioiosa. Al ritorno tre dei quattro derby si giocheranno in trasferta.

Non sono previsti turni infrasettimanali per il campionato con la fine del girone d’andata che coinciderà con l’inizio della pausa natalizia. Ferme tutte le squadre dal 21 dicembre, giorno in cui si disputerà l’ultima del girone d’andata, per poi riprendere il 4 gennaio dell’anno nuovo. Pausa ancora dal 22 marzo al 12 aprile con la Pasqua in mezzo. Per la Messana l’ultima casalinga della stagione regolare sarà il 19 aprile contro Viagrande, la settimana successiva 26 aprile ultima della stagione in trasferta contro Giarre.