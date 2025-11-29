Eccellenza, la vigilia di Palazzolo – Messana. Tante assenze per Cosimini

Dodicesima giornata. Un’occasione per consolidare la propria presenza tra le prime cinque posizioni e il primato di miglior attacco

Alle 14:30 di domani la Messana sarà impegnata sul campo del Palazzolo, nell’incontro valevole per la dodicesima giornata di Eccellenza Sicilia.

Tornata al successo settimana scorsa, grazie al 3-2 inflitto alla Polisportiva Gioiosa, la seconda società cittadina ha ora l’obiettivo di imporre il proprio gioco anche in trasferta. Quella imminente, tuttavia, non si preannuncia come una partita scontata, malgrado il Palazzolo sia attualmente il fanalino di coda senza alcuna vittoria in campionato.

Dalle precedenti prestazioni dei gialloverdi si evince che la difesa non sia il reparto maggiormente in difficoltà, mentre invece la squadra fatica a gestire il possesso della sfera e a inquadrare lo specchio della porta, avendo messo a segno solo 7 reti.

Per questo, il tecnico giallorosso Giuseppe Cosimini (nella foto) studia tutti gli accorgimenti necessari per evitare che il Palazzolo possa sbloccarsi contro la sua formazione: «Per noi la gara di domani è importante, ho detto ai ragazzi che queste squadre sono le più difficili da affrontare, ma a noi servono i tre punti. Se prendi queste partite sottogamba guardando la classifica, rischi di andare incontro a brutte figure, soprattutto se si è contro una squadra abituata a questo campionato. Le insidie sono maggiori rispetto a partite con squadre che lottano al vertice, perché quelle si preparano da sole nella testa dei ragazzi.»

Le indicazioni del mister sono chiare, ossia vietato crogiolarsi sugli allori. I novanta minuti di domani saranno un’occasione per consolidare la propria presenza tra le prime cinque posizioni e il primato di miglior attacco.

Contro la Polisportiva Gioiosa erano già emersi segnali di miglioramento in fase di marcatura e di possesso palla, tali da evitare il rischio di un pareggio o di una rimonta, come accaduto spesso in precedenza. Per riuscire nell’intento di ottenere la seconda vittoria consecutiva, adesso occorre continuare a ridurre le palle perse nel secondo tempo.

Riguardo ai prossimi avversari, Cosimini dichiara: «Non possiamo permetterci passi falsi, dobbiamo essere umili e determinati perché loro si sono rinforzati molto nelle ultime settimane. Sono pericolosi sulle palle inattive e comunque lottano con il coltello fra i denti.»

Il coefficiente di difficoltà dell’incontro sarà aumentato dalle numerose defezioni, con ben cinque giocatori esclusi dai convocati per problemi fisici. Oltre ai già infortunati Catalfamo e Madia, si aggiungono all’elenco degli indisponibili anche il difensore Mazzola e i centrocampisti Le Mura e De Jesús.

Scontata la squalifica, torna a disposizione il jolly di centrocampo Manolo De León, un rientro fondamentale non solo per la situazione di emergenza, ma anche per la capacità del giocatore di disorientare i difensori avversari in qualsiasi posizione lo si schieri.

Per colmare i vuoti in lista, Cosimini sceglie di aggregare alla prima squadra due difensori centrali dalle giovanili, Giuseppe Lanza e Giulio Bona, rispettivamente classe 2007 e 2008.

La linea difensiva posta davanti al portiere Ferrara potrebbe essere composta da Fragapane, Rizzo e Tricamo. De León e Biondo certi di un impiego dal primo minuto, mentre per il terzo centrocampista è ballottaggio tra Gazzè e Gargiulo, con il primo in vantaggio. La quota under potrebbe essere rappresentata dai due esterni Deodato e Bonasera. In attacco, non è da escludere che Ventra possa essere scelto per affiancare Cannavò dall’inizio, sebbene Franchi rimanga il favorito.

Riccardo Giacoppo