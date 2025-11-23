Eccellenza, la Messana torna alla vittoria. Battuta la Polisportiva Gioiosa 3-2

Agli ospiti non sono bastati i tentativi di rimonta. I giallorossi riprendono la retta via e si lanciano in avanti con più disinvoltura

MESSINA – Novanta minuti intensi che valgono tre punti preziosi per la Messana, precedentemente in astinenza da vittorie per quattro incontri consecutivi tra campionato e coppa. Ieri i giallorossi hanno infatti sconfitto la Polisportiva Gioiosa con il punteggio di 3-2, nell’incontro valevole per l’undicesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia.

Agli ospiti non sono bastati i tentativi di rimonta. I giallorossi riprendono la retta via e si lanciano in avanti con più disinvoltura contro una delle avversarie maggiormente in crescita in termini di rendimento.

Queste le parole dell’allenatore Giuseppe Cosimini al termine della sfida: «Era fondamentale per noi tornare alla vittoria e offrire una prestazione importante. Devo dire che abbiamo vinto meritatamente contro una gran bella squadra, ben allenata. Complimenti a loro che hanno giovani davvero forti.»

La formazione iniziale dei padroni di casa vede Fragapane, Rizzo e Mazzola davanti all’estremo difensore Ferrara. A centrocampo torna dal primo minuto Le Mura, al fianco di Biondo e De Jesús. Sulla fascia sinistra, data l’assenza dello squalificato De León, la scelta ricade su Alessio De Gaetano, mentre a destra si rivede dall’inizio Giosuè Bonasera, appena rientrato dall’infortunio. Il capitano Antonio Cannavò e il compagno di reparto Ezequiel Franchi ricostituiscono la consueta coppia d’attacco, diversamente dall’ultimo impegno di Coppa.

Al Sorbello Stadium passano soli quattro minuti dal fischio d’inizio e già si presenta la prima occasione utile per i padroni di casa, con Bonasera che dal limite dell’area calcia alto per un soffio.

Sfiora il vantaggio al minuto 15 anche Giuseppe Rizzo, che da specialista dei calci piazzati supera la barriera e costringe il portiere avversario Paterniti a un difficile intervento in tuffo. Nulla di fatto sul calcio d’angolo successivo.

Al 18’ la Messana riesce a portarsi sull’1-0: Le Mura recupera palla sulla trequarti e propizia il tentativo di Biondo, che viene murato; ancora una volta Le Mura approfitta della traiettoria per servire Cannavò, che tutto solo davanti alla porta appoggia la sfera in rete.

Il capitano giallorosso va vicino alla doppietta quattro minuti più tardi, inserendosi su una punizione di Rizzo, ma la conclusione si stampa sull’esterno della rete.

Il raddoppio arriva al 24’: Bonasera approfitta di un errore difensivo e recupera palla in attacco, poi scambia con Biondo e tira di potenza in area, trovando il 2-0.

Il mister tesse le lodi ai suoi due marcatori: «Cannavò oggi ha fatto una partita strepitosa, sono contento per lui non solo per i gol, ma in generale per la gara disputata. Bonasera è rientrato dopo alcune settimane, nonostante la giovane età si comporta da vero professionista e deve continuare così, perché può avere un futuro brillante.»

A questo punto dell’incontro, la Polisportiva Gioiosa inizia a lanciarsi maggiormente in avanti e a pressare alto, con l’intento di accorciare le distanze.

Infatti, le indicazioni del tecnico Rosario Addamo producono presto i loro effetti e al minuto 35 si passa al punteggio di 2-1: cambio gioco in direzione di Calderone, che apre la strada a Seck e gli consente di imbucare il pallone, sul quale Ferrara non può fare nulla.

Successivamente, Franchi spreca due azioni che avrebbero potuto riportare la Messana sopra di due misure.

Dopo due minuti di recupero, la prima frazione di gioco termina dunque con una rete di differenza a favore dei padroni di casa.

Alla ripresa, Cosimini ricorre a un cambio difensivo, sostituendo De Jesús con Tricamo e spostando Rizzo a centrocampo, nel ruolo di mediano.

Il 3-1 dei giallorossi si verifica prestissimo, al minuto 47’: la squadra riparte in contropiede su iniziativa di Giovanni Biondo; il pallone viene indirizzato sulla fascia sinistra, da dove De Gaetano fa partire l’assist vincente per la doppietta del “Gallo” Antonio Cannavò, lasciato solo in area.

La Messana tenta dunque di mantenere il possesso palla, ma Fragapane tocca con la mano e al 63’ la Polisportiva Gioiosa si rimette di nuovo in gioco, con un calcio di rigore finalizzato da Gorobsov. Dieci minuti dopo, entra Gargiulo al posto di Franchi.

Al minuto 80 il portiere avversario Paterniti compie un miracolo in uscita su Cannavò dopo che quest’ultimo ha saltato tre uomini. Lo stesso capitano giallorosso spreca poi un altro tentativo a porta spalancata, tirando troppo debole e centrale.

Verso la fine arrivano anche gli ingressi di Gazzè e Sottile al posto di Le Mura e Bonasera.

Ad ogni modo, alla Polisportiva Gioiosa non bastano nemmeno i cinque minuti di recupero per centrare il pareggio. La Messana non concede alcuna occasione agli ospiti fino al fischio finale e ottiene la settima vittoria in campionato.

Se nelle settimane precedenti la squadra aveva avuto difficoltà nel precludere agli avversari le possibilità di rimonta, questa volta Cosimini ne elogia le capacità difensive, che hanno consentito di mantenere il vantaggio: «Anche oggi potevamo chiudere la gara prima, a volte per imprecisioni, altre volte per bravura loro, ma è normale che subentri un po’ di paura quando gli avversari accorciano. In ogni caso, nei minuti finali siamo stati bravi a non disunirci, volevamo fortemente questa vittoria e l’abbiamo ottenuta.»

Oggi pomeriggio si disputeranno le rimanenti partite della giornata. Dato il distacco iniziale di 5 punti, per un definitivo riavvicinamento alla vetta la società di Walter Mattina dovrebbe sperare in una frenata da parte delle prime tre squadre in classifica. Alle ore 14:30 il Modica dovrà vedersela in casa contro un’altra compagine intenzionata a rimanere in zona playoff, ossia la Leonzio. Avola e Atletico Catania Viagrande saranno invece impegnate in trasferta, entrambe alle 15:00, rispettivamente contro Rosmarino e Nebros.

Il prossimo appuntamento per la Messana è fissato per domenica 30 novembre sul campo casalingo del Palazzolo.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb della Messana.