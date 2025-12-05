Eccellenza. L’era Venuto inizia con Messana – Mazzarrone, arriva Della Guardia in difesa

Domani la squadra messinese punta in casa alla terza vittoria consecutiva. Francesco Trimarchi è il nuovo viceallenatore

MESSINA – Alle 14:30 di domani la Messana lotterà per ottenere la terza vittoria consecutiva in Eccellenza Sicilia. Il tutto ospitando al Sorbello Stadium il Mazzarrone nell’incontro valevole per la tredicesima giornata del girone B. Nel frattempo, per rinforzarsi in difesa, la Messana ha appena tesserato il trentenne Angelo Della Guardia, reduce dall’ultima esperienza in Serie D alla Nuova Igea Virtus. Ed è stato annunciato di aver affidato il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra a Francesco Trimarchi, tecnico messinese classe 1968.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa regionale sembrava fosse iniziato un periodo più spensierato per i giallorossi, rientrati in campo con una tempra ben diversa, grazie alla quale sono tornati al successo in campionato contro la Polisportiva Gioiosa e il Palazzolo. Nonostante le diverse assenze, infatti, la formazione non solo ha ripreso a segnare con maggiore frequenza, ma pure è apparsa meglio distribuita nelle varie zone del campo, tanto da sventare più facilmente i tentativi di contropiede degli avversari. Incisiva soprattutto la costanza del capitano e miglior marcatore della squadra Antonio Cannavò, autore di due doppiette nelle ultime due partite.

Quand’ecco che nel pomeriggio di martedì 2, non ancora a metà stagione, arriva da parte della società un comunicato inaspettato per i tifosi e gli addetti ai lavori, ossia quello dell’esonero dell’allenatore Giuseppe Cosimini e delle conseguenti dimissioni del direttore sportivo Alberto L’Episcopo. Il tutto mentre la Messana si trova in terza posizione, in corsa per la promozione diretta in Serie D e con 25 gol fatti che valgono il primato di miglior attacco.

Tuttora non vengono rese note le motivazioni di tale decisione, ma risulta improbabile che ad influire siano stati i risultati dei recenti incontri.

Nell’imminente anticipo farà dunque il proprio debutto alla guida dei giallorossi il subentrato Antonio Venuto, nella scorsa stagione all’Imesi Atletico Catania, oggi denominato Atletico Catania Viagrande. Non si tratta della sua prima volta in riva allo Stretto, avendo ricoperto l’incarico di allenatore anche nel Messina in Serie D. Al suo fianco il vice appena nominato Francesco Trimarchi, con esperienze nel medesimo ruolo in Serie C al Potenza di Giuseppe Raffaele, nonché in veste di responsabile tecnico alla Virtus Messina in Seconda Categoria.

Tra i tanti giocatori allenati in passato dal nuovo mister anche Pietro Terracciano, portiere del Milan militante allora nel Milazzo, e il difensore del Napoli e della Nazionale italiana Giovanni Di Lorenzo, ai tempi della Primavera della Reggina.

Sulla panchina avversaria, invece, siederà un altro volto noto della storia recente del calcio messinese, Ezio Raciti, protagonista di due salvezze consecutive in Serie C da tecnico del Messina.

Sarà una sfida tra due squadre simili per caratteristiche, entrambe efficaci in attacco, ma diverse nel modulo, in quanto gli ospiti si presenteranno con un 4-3-3, mentre i padroni di casa probabilmente continueranno con il consueto 3-5-2.

Eppure, nonostante l’attuale ottavo posto, gli sforzi del Mazzarrone non sempre hanno prodotto effetti positivi. Troppi i buchi in difesa, finora solo due le reti inviolate in campionato. Nessuna vittoria contro le “giganti” del girone. Intanto, tra queste mancano all’appello solo Messana e Modica, dunque per la società del comune catanese la situazione in classifica rischia di complicarsi, a meno di un clamoroso exploit.

Ad ogni modo, davanti ad un attacco come quello dei prossimi avversari, i giallorossi non potranno permettersi passi falsi. Occhio in particolare al brasiliano Bruno Cosendey, capocannoniere del Mazzarrone e dell’intero campionato con 12 reti in totale.

Nella lista dei convocati di Mister Venuto non dovrebbero figurare Deodato e Madia, non ancora pienamente recuperati dai rispettivi infortuni, mentre invece è previsto il rientro di Mazzola, Le Mura e De Jesús.

Il nuovo arrivo Della Guardia, benché in ballottaggio con Mazzola, potrebbe debuttare subito da titolare, insieme a Rizzo e Tricamo nella linea difensiva a tre posta davanti al portiere Ferrara. A centrocampo prevista la riconferma di De León e Biondo con il ritorno dal primo minuto di Le Mura. Sottile e Bonasera in vantaggio sulle fasce rispetto a Fragapane e De Gaetano, soprattutto per l’osservanza delle regole sul minutaggio dei giocatori under. Infine, Cannavò sarà nuovamente affiancato da Franchi, guarito dall’acciacco che lo ha lasciato in panchina contro il Palazzolo.

Riccardo Giacoppo

Foto di La Guardia e Trimarchi dalla pagina Fb della Messana.