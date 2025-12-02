Messana, arriva il tecnico Antonio Venuto dopo l’esonero di Cosimini

Terremoto nella squadra dell'Eccellenza, comprese le dimissioni del ds L’Episcopo, e ora nuovo allenatore
Dopo il terremoto in casa Messana, con l’esonero di Cosimini e le dimissioni del ds L’Episcopo, arriva l’annuncio del nuovo allenatore. Ecco la nota: “Usd Messana comunica di aver affidato il ruolo di allenatore ad Antonio Venuto. Il tecnico, originario di Milazzo classe 1961, rappresenta un profilo di valore per il campionato di Eccellenza. Venuto prende le redini della squadra giallorossa attualmente terza in classifica a quota 26 punti dopo dodici giornate. Meticoloso nel lavoro sul campo e dal grande carisma, Venuto può vantare una carriera ed un palmares di tutto rispetto”.
Si legge sempre nel comunicato: “Grande protagonista nella provincia messinese sulle panchine di Due Torri, Orlandina, Citta di Sant’Agata, scrive delle autentiche ed indimenticabili pagine di storia a Milazzo. Con la società rossoblù, il tecnico compie una memorabile scalata dal torneo di Eccellenza nel 2008/2009 sino alla Lega Pro passando per la vittoria del campionato di Serie D. Risultati che gli valgono le chiamate di Reggina per la Primavera ed Hinterreggio sempre in Lega Pro. In Calabria guida da allenatore anche il Sersale e la Palmese, prima di ritornare in riva allo Stretto per il Messina targato Pietro Sciotto in Serie D. Nel 2021/2022 torna sulla panchina del Milazzo che conduce sino alla finale playoff contro il Modica. Nella scorsa stagione, il tecnico ha guidato per un breve periodo l’Imesi Atletico Catania 1994 nel girone B d’Eccellenza. Usd Messana rivolge un caloroso benvenuto ad Antonio Venuto ed augura un buon lavoro sulla panchina giallorossa”.