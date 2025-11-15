Eccellenza, Messana in trasferta contro il San Fratello Acquedolcese

La partita di domenica è un'occasione per reagire alla sconfitta contro il Modica. Pur essendo scesa in quarta posizione, la squadra punta a salire di categoria

Meno di 24 ore alla decima giornata di campionato, che alle ore 14:30 di domenica vedrà la Messana impegnata in trasferta sul terreno di gioco dell’Acquedolcese.

Per la società del patron Walter Mattina è ora di superare l’amarezza dell’ultima sconfitta casalinga per 2-3 contro il Modica, che adesso condivide la vetta della classifica con l’Avola, essendo arrivato a quota 22 punti. Una partita che certamente non ha lasciato un ricordo piacevole ai tifosi, anche per delle controversie riguardanti l’arbitraggio e il comportamento di alcuni giocatori avversari, come l’episodio dell’insolita interruzione durata 12 minuti.

Adesso, pur essendo scesa in quarta posizione, la squadra allenata da Giuseppe Cosimini vuole continuare a dimostrare di avere le carte in regola per salire di categoria.

Nel turno precedente si erano percepiti netti miglioramenti in fase offensiva, tanto che la Messana mantiene tuttora il primato di miglior attacco con 19 reti in totale. Ad ogni modo, nonostante le numerose azioni create dai giallorossi, il Modica ha prevalso per tecnica, ostacolando il tiro nella propria area e sfruttando al meglio le ripartenze.

Per tornare a ottenere risultati utili, i giocatori dovranno fare attenzione a non correre troppi rischi nella propria metà campo sul pressing avversario, soprattutto in difesa. Anche in fase di non possesso, la squadra cercherà di affinare il tempismo e l’accuratezza dei contrasti, per ridurre al minimo i calci di punizione concessi.

Il tecnico assicura che nelle ultime sessioni di allenamento i suoi uomini si sono concentrati su questi aspetti, facendo tutto il necessario per dimenticare le tre reti subite di settimana scorsa: «Sotto l’aspetto del gioco non ho nulla da rimproverare. Abbiamo cancellato dalla mente la partita di Modica, adesso i ragazzi sono allenati al massimo e abbiamo la voglia di portare a casa questa vittoria domani, sapendo che è un campo difficile. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo trasformare la rabbia che abbiamo in qualcosa di positivo.»

Che non sarà impresa facile, lo si evince dall’andamento crescente dell’Acquedolcese, rimasta a lungo il fanalino di coda con cinque sconfitte consecutive, per poi ottenere 6 punti nelle ultime quattro giornate, grazie al successo contro il Melilli e a tre pareggi, tra cui l’ultimo contro il Vittoria. Tra i protagonisti di questa scalata vi è l’attaccante Gian Marco Distefano, abituato a categorie più alte, avendo vestito la maglia del Messina in Serie C nella stagione 2021-2022.

Questa l’opinione di Cosimini sui prossimi avversari: «Intanto conosco il loro allenatore, Furnari, e lo stimo. Sono convinto che usciranno fuori dalla zona a rischio retrocessione, ma speriamo dopo questa domenica. Sappiamo le difficoltà di questa partita, considerando che è una squadra ancora giovane. La partita di domani ci deve indicare ancora una volta la strada che vogliamo proseguire. Feci esordire Distefano negli Allievi Nazionali del Messina tanti anni fa, ha avuto poco rispetto a quello che meritava e va tenuto sotto grande osservazione da parte dei miei giocatori, così come i due Di Bella, l’esterno e il portiere. Bisogna presentarsi in campo determinati, affamati, consapevoli della propria forza, ma anche umili.»

Malgrado all’inizio della stagione la difesa non sia stata impeccabile, lo stile di gioco dell’Acquedolcese è spesso imprevedibile per gli avversari. Nelle occasioni in cui riesce a ripartire in contropiede, la squadra del Parco dei Nebrodi tenta svariate soluzioni per imbucare il pallone in rete, sia dal centro che dalle fasce.

L’allenatore degli ospiti ritiene che i propri uomini dovranno fronteggiare una formazione equilibrata: «Conoscendo l’equilibrio che Furnari dà alle sue squadre, dovremo essere bravi nelle transizioni e stare attenti ai loro punti di forza, perché sanno ripartire bene dalle retrovie.»

Nella scelta della formazione titolare, Cosimini dovrà fare i conti con alcune defezioni importanti. Giuseppe Rizzo deve scontare l’ultimo turno di squalifica, mentre Giosuè Bonasera e Gioele Madia sono assenti per infortunio.

Mazzola, Tricamo e Giorgetti potrebbero partire dal primo minuto davanti al portiere Ferrara. Dopo l’ottimo esordio impreziosito da una rete, conferma in vista a centrocampo per Salvatore Le Mura, al fianco di Biondo e De León. Ancora dubbi sulle fasce, sebbene siano in vantaggio De Gaetano e Deodato. In attacco, salvo sorprese, toccherà ancora una volta alla coppia Cannavò – Franchi.

Riccardo Giacoppo