Eccellenza. La Messana perde in casa, i tifosi del Modica lanciano oggetti in tribuna

sabato 08 Novembre 2025 - 20:14

Momenti di tensione sia in campo, con la partita sospesa per 12 minuti, e sugli spalti. Finisce 2-3. In rete il portiere avversario. Malore per uno spettatore

MESSINA – Sconfitta in casa per la Messana contro il Modica dopo lo 0-0 in Coppa Italia Dilettanti di tre giorni fa. Un 2-3 che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Giuseppe Cosimini. In più, nell’incontro di oggi, per il campionato di Eccellenza Sicilia, ci sono stati molti momenti di tensione al Sorbello Stadium di Bisconte: contestazioni delle decisioni arbitrali e comportamenti dei giocatori che hanno causato anche l’interruzione del gioco (foto dalla pagina Fb della Messana). A caratterizzare la gara, decisamente fuori dagli schemi, è stato anche il gol del portiere avversario.

Non sono ben chiare le motivazioni della prima sospensione, chiesta al minuto 47 da Alejo Romano, portiere del Modica. L’estremo difensore avrebbe manifestato l’intenzione di abbandonare il campo per la presenza di un gruppo di tifosi dietro la sua porta, probabilmente lamentandosi di alcuni insulti nei suoi confronti. La questione viene risolta dopo ben 12 minuti, ma dopo la rete del temporaneo 2-2, segnata dallo stesso portiere Romano su calcio di punizione, si scaldano gli animi in tribuna e improvvisamente volano oggetti dal settore ospite contro i tifosi della Messana. Il che costringe la polizia a intervenire per ristabilire l’ordine.

Al termine dell’incontro, un tifoso della squadra di casa è stato sollevato in barella dal pronto soccorso per un malessere. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Al momento dell’accaduto, l’uomo era cosciente.

𝐌𝐚𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢: 3’ pt Alioto (Mo), 49’ pt Franchi (Me), 1’ st Le Mura (Me), 12’ st Romano (Mo), 23’ st Mollica (Mo).

Riccardo Giacoppo

