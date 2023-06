Ecco i pannelli fotovoltaici sopra Palazzo Zanca - Tempostretto

Fanno parte dei lavori di efficientamento energetico, che consentiranno un risparmio del 50 % della spesa

In fase di installazione un impianto fotovoltaico da 60 kWp sopra Palazzo Zanca, da cui è attesa una produzione annua di 84mila kWh. L’intervento consentirà di coprire circa il 30 – 35 % dei consumi elettrici di palazzo Zanca, equivalenti a circa 20 tonn./anno di CO2.

I lavori di efficientamento energetico del palazzo municipale erano stati consegnati ad ottobre 2021, con una durata prevista di un anno e mezzo, e consentiranno un risparmio energetico superiore al 50% della spesa corrente. Prevedono interventi di natura edile e impiantistica come la sostituzione degli infissi con altri a taglio termico completi di sistema di ombreggiamento, gli attuali corpi illuminanti con altrettanti nuovi corpi a led da 33 watt, la rimozione dei climatizzatori singoli, che negli anni hanno deturpato i prospetti, per essere sostituiti da un impianto centralizzato posizionato in copertura.