"La grande eclissi di luna". Spettacolo astronomico visibile pure da Messina

Non sarà una serata come tutte le altre quella di oggi, venerdì 27 luglio 2018. Anche in riva allo Stretto di Messina ci si prepara alla “grande eclissi” di luna, la più lunga del secolo, che darà grande spettacolo in cielo, già a partire dalle 21.

Le condizioni meteorologiche saranno più che ideali per assistere al magnifico fenomeno astronomico, vista la presenza di una colonna di aria secca che renderà l’atmosfera quasi trasparente. Il picco dell’eclissi si dovrebbe raggiungere poco dopo le 22, con un massimo oscuramento intorno alle 22:22 in Italia, ossia quando ci sarà buio a sufficienza per osservarla al meglio.

Sullo Stretto, come lungo l’intero litorale ionico, si potrà osservare facilmente osservando verso sud-est, sul mare. Mentre sul lato tirrenico bisognerà alzare lo sguardo in direzione delle montagne, sempre in direzione sud-est. Per la fine dell'eclissi occorrerà rimanere svegli fino all'1:30 del mattino del 28 luglio.

Nel clou dell'evento, la luna che sorge ad est (dalla Calabria per lo Stretto) apparirà rossa per il modo in cui la luce solare viene rifratta quando attraversa l'atmosfera terrestre. Le lunghezze d'onda più corte, quelle del blu e del viola, si diffondono più di quelle più lunghe (rosso). Le prime si "sparpagliano" in tutte le direzioni, e sono responsabili dell'apparente colore blu del cielo, mentre le seconde vengono riflesse dalla Terra alla superficie lunare, che appare quindi illuminata da una luce, sempre indiretta, che ha però già attraversato l'atmosfera terrestre e che perciò appare rossastra.

L'eclissi di Luna si potrà osservare e fotografare a occhio nudo senza i rischi che comporta un'eclissi di sole. Il sito dell'Inaf ha predisposto su Tumblr una pagina per condividere le foto del fenomeno (anche quelle da cellulare e non professionistiche).

Daniele Ingemi