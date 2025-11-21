 Efficientamento energetico di Palazzo Zanca, gara da 2 milioni di euro

Efficientamento energetico di Palazzo Zanca, gara da 2 milioni di euro

venerdì 21 Novembre 2025 - 09:00

L'obiettivo è il risparmio dei consumi energetici di oltre il 50 %

Via alla procedura di gara per i lavori di efficientamento energetico di Palazzo Zanca. E’ stata indetta la gara d’appalto per l’intervento di completamento, finanziato con fondi europei, per un importo complessivo di 1 milione 985mila euro, di cui 1,6 a base d’asta.

I lavori: risparmio oltre il 50%

I lavori, finalizzati a un risparmio energetico stimato oltre il 50% dei consumi attuali, prevedono un profondo rinnovo delle dotazioni impiantistiche e strutturali di Palazzo Zanca.

Gli interventi più significativi includono:

  • Infissi e Isolamento: Sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi infissi a taglio termico e l’installazione di sistemi di ombreggiamento per controllare il clima interno.
  • Produzione Energetica: Installazione di un impianto fotovoltaico sulla terrazza di copertura per la produzione di energia elettrica pulita.
  • Illuminazione Intelligente: Sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade e pannelli a Led, gestiti tramite un avanzato sistema di supervisione e controllo.
  • Climatizzazione: Ammodernamento dell’impianto di climatizzazione centralizzato.

L’obiettivo è portare Palazzo Zanca a un regime di basso consumo energetico attraverso l’integrazione di fonti rinnovabili e una gestione ottimizzata degli impianti.

