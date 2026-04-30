 Elezioni Giardini Naxos 2026, i candidati a sindaco e le liste

Elezioni Giardini Naxos 2026, i candidati a sindaco e le liste

Redazione

Elezioni Giardini Naxos 2026, i candidati a sindaco e le liste

giovedì 30 Aprile 2026 - 13:01

Corsa a 4 ed ecco gli assessori designati per le amministrative

GIARDINI NAXOS- Quattro candidati sindaci a Giardini Naxos. La sfida è fra Salvatore Bosco, sostenuto a livello trasversale da centrodestra e Pd, più forze civiche, e l’ex direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio, esponente di Sud chiama Nord.

Eccoli, con le liste e gli assessori designati.

LISTA “BOSCO SINDACO”
Salvatore Agatino Bosco sindaco 

assessori designati: Giuseppe Biondo, Alessia Barbagallo e Sandra Sanfilippo
Candidati al Consiglio comunale
1) Alessia Anna Barbagallo   

2) Sandra Nancy Sanfilippo 
3) Antonio Concetto Russo 

 4) Carmela Stracuzzi

  5) Francesco Tizzone
6) Caterina Di Blasi                                        

7) Pietro Giannetto  

8) Marianna Zavini  

9) Alessandro Romeo  

10) Ivan Micciulla  

11) Massimo Priolo  

12) Daniele Saglimbeni

LISTA “PUCCIO SINDACO DI GIARDINI NAXOS”

Salvo Puccio sindaco
assessori designati Federica Scordo, Giuseppe Galeano e Giuseppe Carmelo Vadalà

Candidati al Consiglio comunale

1) Davide Amoroso

2) Davide Cacciola

3) Carmelo Culoso

4) Giuseppe Maria Galeano

5) Giuseppe Giustolisi

6) Rosa Ilacqua

7) Giuseppe Leotta

8) Sergio Mastroeni

9) Noemi Maria Mungiovino

10) Federica Scordo

11) Giuseppe Carmelo Vadalà

12) Claudia Vinciguerra

LISTA “SULLA STRADA GIUSTA-GIARDINI NAXOS”

Alfredo Elia Mandri sindaco
Assessori designati: Pietro Valente, Giorgio Sterrantino, Rosamaria Privitera

Candidati al Consiglio comunale

1) Alfredo Elia Mandri

2) Francesca Puccio

3) Mauro Samperi

4) Salvatore Siligato

5) Gaetano Davide Calabrò

6) Paola Lucrezia Zito

7) Rosamaria Privitera

8) Antonietta Valastro

9) Pietro Valente

10) Vincenzo Lombardo

11) Giorgio Sterrantino

12) Nicolò Giovanni Filiciotto

LISTA “UNA MARCIA IN PIU’ PER GIARDINI NAXOS”

Rosalba Cannizzaro sindaca
assessori designati Rossana Famà, Carmelo Sterrantino e Maurizio Priolo

Candidati al Consiglio comunale

1) Rosalba Cannizzaro

2) Carmelo Sterrantino

3) Simone Burruto

4) Maurizio Priolo

5) Angela Coco

6) Pio Andrea Peri

7) Rossana Famà

8) Maria Giovanna Pantò

9) Alfia Carmela Lombardo

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