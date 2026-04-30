Elezioni Giardini Naxos 2026, i candidati a sindaco e le liste

Corsa a 4 ed ecco gli assessori designati per le amministrative
GIARDINI NAXOS- Quattro candidati sindaci a Giardini Naxos. La sfida è fra Salvatore Bosco, sostenuto a livello trasversale da centrodestra e Pd, più forze civiche, e l’ex direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio, esponente di Sud chiama Nord.
Eccoli, con le liste e gli assessori designati.
LISTA “BOSCO SINDACO”
Salvatore Agatino Bosco sindaco
assessori designati: Giuseppe Biondo, Alessia Barbagallo e Sandra Sanfilippo
Candidati al Consiglio comunale
1) Alessia Anna Barbagallo
2) Sandra Nancy Sanfilippo
3) Antonio Concetto Russo
4) Carmela Stracuzzi
5) Francesco Tizzone
6) Caterina Di Blasi
7) Pietro Giannetto
8) Marianna Zavini
9) Alessandro Romeo
10) Ivan Micciulla
11) Massimo Priolo
12) Daniele Saglimbeni
LISTA “PUCCIO SINDACO DI GIARDINI NAXOS”
Salvo Puccio sindaco
assessori designati Federica Scordo, Giuseppe Galeano e Giuseppe Carmelo Vadalà
Candidati al Consiglio comunale
1) Davide Amoroso
2) Davide Cacciola
3) Carmelo Culoso
4) Giuseppe Maria Galeano
5) Giuseppe Giustolisi
6) Rosa Ilacqua
7) Giuseppe Leotta
8) Sergio Mastroeni
9) Noemi Maria Mungiovino
10) Federica Scordo
11) Giuseppe Carmelo Vadalà
12) Claudia Vinciguerra
LISTA “SULLA STRADA GIUSTA-GIARDINI NAXOS”
Alfredo Elia Mandri sindaco
Assessori designati: Pietro Valente, Giorgio Sterrantino, Rosamaria Privitera
Candidati al Consiglio comunale
1) Alfredo Elia Mandri
2) Francesca Puccio
3) Mauro Samperi
4) Salvatore Siligato
5) Gaetano Davide Calabrò
6) Paola Lucrezia Zito
7) Rosamaria Privitera
8) Antonietta Valastro
9) Pietro Valente
10) Vincenzo Lombardo
11) Giorgio Sterrantino
12) Nicolò Giovanni Filiciotto
LISTA “UNA MARCIA IN PIU’ PER GIARDINI NAXOS”
Rosalba Cannizzaro sindaca
assessori designati Rossana Famà, Carmelo Sterrantino e Maurizio Priolo
Candidati al Consiglio comunale
1) Rosalba Cannizzaro
2) Carmelo Sterrantino
3) Simone Burruto
4) Maurizio Priolo
5) Angela Coco
6) Pio Andrea Peri
7) Rossana Famà
8) Maria Giovanna Pantò
9) Alfia Carmela Lombardo