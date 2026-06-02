 Sciacca: "La mia proposta per il porto di Tremestieri"

Sciacca: “La mia proposta per il porto di Tremestieri”

Redazione

Sciacca: “La mia proposta per il porto di Tremestieri”

martedì 02 Giugno 2026 - 11:00

L'ingegnere di Rinascita Messina si domanda: "Perché scartare la soluzione della trappola per sedimenti sopraflutto?"

MESSINA – Sul tema porto di Tremestieri interviene l’ingegnere Gaetano Sciacca, alla guida del movimento civico “Rinascita Messina”.

Osserva l’ex candidato sindaco: “Leggendo l’articolo apparso su “Tempostretto”, dal titolo Porto di Tremestieri, mancano 13 milioni. Mentre c’è il piano per dire addio all’insabbiamento cronico”,  si riporta che dopo un’accurata analisi tecnica, redatta dalla società Sopron Engineering s.r.l., l’Autorità ha individuato la strategia più performante. Un intervento strutturale che prevede la realizzazione di una scogliera a protezione della testata della diga foranea, integrata da una soglia idrodinamica sommersa posta a una profondità di cinque metri. Questo sistema permetterà di ridurre il trasporto solido del 30-40%”.

Trappola per sedimenti, immagine di Rinascita Messina

“Premesso che si parla di una riduzione del trasporto solido del 30-40%, ciò mi fa pensare che gli stessi progettisti riconoscano che il trasporto litoraneo resterà comunque significativo anche dopo l’opera. In altre parole, la loro soluzione non elimina il problema ma lo attenua. Viene spontaneo chiedersi per quale motivo è stata scartata la soluzione della trappola per sedimenti sopraflutto? Con quali dati si afferma che una soluzione è migliore dell’altra? Da ingegnere, la mia impressione è che la mia proposta (trappola per sedimenti) abbia una logica tecnica molto solida e sia coerente con le pratiche di gestione dei sedimenti adottate in molti porti soggetti a insabbiamento cronico”, osserva Sciacca.

Continua l’ingenere: “Tuttavia, non volendo a priori scartare la soluzione proposta dall’Autorità portuale dello Stretto, si potrebbe adottare una combinazione delle due, E cioè: trappola per sedimenti a sud del porto, nelle more del reperimento delle somme e dei lavori necessari per attuare le opere strutturali proposte dalla società Sopron Engineering s.r.l., e con costi decisamente più contenuti; soglia idrodinamica e opere di protezione all’imboccatura; riutilizzo sistematico della sabbia per il ripascimento delle spiagge a nord. Questa sarebbe una strategia integrata di gestione sedimentaria, che in molti casi è preferibile a una soluzione esclusivamente “difensiva” sul porto”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Madonna della Lettera, come cambia la viabilità a Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED