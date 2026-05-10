 Elezioni, Basile: "Oltre 65 mln per cambiare volto a Messina sud"

Elezioni, Basile: “Oltre 65 mln per cambiare volto a Messina sud”

Redazione

Elezioni, Basile: “Oltre 65 mln per cambiare volto a Messina sud”

Tag:

domenica 10 Maggio 2026 - 09:20

Con il candidato alla presidenza alla I Municipalità Enzo Messina, l'ex sindaco evidenzia "investimenti e servizi per 21 villaggi"

MESSINA – “Oltre 65,4 milioni di euro già programmati per la Prima Municipalità. Non promesse, ma interventi concreti destinati a cambiare il volto della zona sud di Messina attraverso 11 progetti nati dal confronto e dalle richieste di questo territorio”. Così l’ex sindaco Federico Basile ieri nella piazzetta di Giampilieri Marina, insieme al candidato presidente Enzo Messina, per parlare “di investimenti, servizi e visione per il futuro di questi 21 villaggi. Dalla rigenerazione urbana nelle piazze a Santa Margherita, Briga e Larderia, alla nuova piscina al Pala Mili, fino al nuovo asilo nido di Tremestieri che ospiterà 28 bambini: sono questi alcuni degli interventi che puntano a creare spazi, servizi e opportunità per famiglie e giovani”.

In precedenza, aveva parlato di 43 interventi e e 330 milioni di euro nella I Circoscrizione“.

“Dalla Metropolitana del mare al turismo lento per valorizzare i Peloritani”

“Al centro anche il tema della mobilità e della connessione tra i villaggi: la “Metropolitana del mare”, da Ganzirri a Tremestieri, come alternativa concreta al traffico, insieme all’integrazione del biglietto Rfi-Atm per aiutare i pendolari e rendere il trasporto pubblico più accessibile con interlocuzioni per ridurre le tariffe. Investimenti anche sulla sicurezza del territorio, dei torrenti e nuovi interventi sulla viabilità delle aree collinari e costiere. La programmazione futura darà spazio anche al turismo “lento”, sentieri e borghi: valorizzazione dell’identità della zona sud attraverso percorsi naturalistici, tradizioni, enogastronomia e recupero dei casali storici, creando nuove opportunità per turismo, attività locali e accoglienza diffusa nei villaggi dei Peloritani”, comunica il candidato sindaco di Sud chiama Nord.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Elezioni regionali. L’apertura del Pd a Cateno De Luca e le resistenze dem a Messina
Indaimo: “Vivere la litoranea è un diritto di tutti, la movida non deve disturbare” VIDEO
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED