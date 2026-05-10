Elezioni, Basile: “Oltre 65 mln per cambiare volto a Messina sud”

Con il candidato alla presidenza alla I Municipalità Enzo Messina, l'ex sindaco evidenzia "investimenti e servizi per 21 villaggi"

MESSINA – “Oltre 65,4 milioni di euro già programmati per la Prima Municipalità. Non promesse, ma interventi concreti destinati a cambiare il volto della zona sud di Messina attraverso 11 progetti nati dal confronto e dalle richieste di questo territorio”. Così l’ex sindaco Federico Basile ieri nella piazzetta di Giampilieri Marina, insieme al candidato presidente Enzo Messina, per parlare “di investimenti, servizi e visione per il futuro di questi 21 villaggi. Dalla rigenerazione urbana nelle piazze a Santa Margherita, Briga e Larderia, alla nuova piscina al Pala Mili, fino al nuovo asilo nido di Tremestieri che ospiterà 28 bambini: sono questi alcuni degli interventi che puntano a creare spazi, servizi e opportunità per famiglie e giovani”.

In precedenza, aveva parlato di 43 interventi e e 330 milioni di euro nella I Circoscrizione“.

“Dalla Metropolitana del mare al turismo lento per valorizzare i Peloritani”

“Al centro anche il tema della mobilità e della connessione tra i villaggi: la “Metropolitana del mare”, da Ganzirri a Tremestieri, come alternativa concreta al traffico, insieme all’integrazione del biglietto Rfi-Atm per aiutare i pendolari e rendere il trasporto pubblico più accessibile con interlocuzioni per ridurre le tariffe. Investimenti anche sulla sicurezza del territorio, dei torrenti e nuovi interventi sulla viabilità delle aree collinari e costiere. La programmazione futura darà spazio anche al turismo “lento”, sentieri e borghi: valorizzazione dell’identità della zona sud attraverso percorsi naturalistici, tradizioni, enogastronomia e recupero dei casali storici, creando nuove opportunità per turismo, attività locali e accoglienza diffusa nei villaggi dei Peloritani”, comunica il candidato sindaco di Sud chiama Nord.

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