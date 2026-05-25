 Elezioni. Giardini Naxos sceglie Bosco, debacle Sud chiama Nord

Elezioni. Giardini Naxos sceglie Bosco, debacle Sud chiama Nord

Alessandra Serio

Elezioni. Giardini Naxos sceglie Bosco, debacle Sud chiama Nord

lunedì 25 Maggio 2026 - 19:10

I giardinesi scelgono l'anti-De Luca sostenuto trasversalmente da destra al Pd. Il commento di Puccio

A Giardini Naxos è stato chiaro quasi subito, all’apertura dello spoglio, che la corsa a sindaco era a due. Dopo un primo testa a testa, Agatino Bosco ha superato presto il candidato a sindaco di Sud chiama Nord Salvo Puccio, staccato di circa 200 voti. Alla chiusura delle operazioni di scrutinio Bosco è sindaco con 2517, il 50,42% delle preferenze, contro i 2324 (46,55%) di Puccio, mentre Alfredo Elia Mandri con la lista Sulla strada giusta Giardini Naxos si è fermato a 82 voti, appena l’1,64% delle preferenze.

Test per ScN a Giardini Naxos

Il centro jonico è un altro di quei comuni sui quali sono accesi i riflettori visto che in prima fila c’è uno degli esponenti principali del movimento di Cateno De Luca. I giardinesi hanno però scelto il candidato sostenuto trasversalmente da centrodestra, Pd e movimenti civici. Subito dopo l’ufficialità sono esplosi i festeggiamenti tra i sostenitori di Bosco, che si “candida” a sindaco anti -De Luca nella roccaforte jonica.

L’analisi di Puccio

” Ho condotto una campagna elettorale senza risparmiarmi, come in tutte le cose che faccio – dice Puccio qualche ora dopo il risultato – Ho creduto in quello che ho fatto, come l’ho fatto, e lo rifarei ancora comunque, cercando ancora di più di trasmettere la necessaria speranza che Giardini Naxos possa uscire dall’attuale torpore politico ed amministrativo. Non mi rimprovero nulla e voglio ringraziare tutti i componenti del comitato ed i candidati al consiglio, di tutte le liste, e tutti quanti in questi giorni hanno lavorato in sede, nei seggi, dappertutto; grazie! Non rinnegherò ne il metodo, ne i contenuti, perché chi assume delle scelte le supporta sempre, a prescindere dal risultato. Il risultato di Messina, ad esempio, testimonia come la buona amministrazione ripaga sempre, e gli elettori hanno premiato Federico Basile avendone testata l’azione posta in essere in questi anni. Sto ricevendo decine di messaggi di supporto morale ai quali risponderò a breve e per i quali ringrazio in maniera sentita. Giardini Naxos resta il mio paese che servirò da consigliere d’opposizione con il massimo dell’impegno possibile, in maniera costruttiva e propositiva. A tal proposito mi congratulo con Salvatore Agatino Bosco e la sua squadra per il risultato ottenuto e auguro loro un buon lavoro. Ringrazio Cateno De Luca per aver accettato la mia proposta di candidarmi a sindaco, a scapito del mio percorso professionale ed attitudinale. Ha creduto in me comunque in una condizione locale molto complicata, dove la compagine opposta ha superato ogni barriera personale, e di ideali, pur di battere l’avversario politico; l’analisi dei voti ci dirà se la vittoria è stata politica, o solo amministrativa. Ringrazio infine ogni cittadino di Giardini Naxos, mio elettore e non, per aver avuto la pazienza di seguirmi per consigliarmi, sostenermi o criticarmi. Grazie davvero ai tutti.”

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