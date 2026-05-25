Elezioni. Giardini Naxos sceglie Bosco, debacle Sud chiama Nord

I giardinesi scelgono l'anti-De Luca sostenuto trasversalmente da destra al Pd. Il commento di Puccio

A Giardini Naxos è stato chiaro quasi subito, all’apertura dello spoglio, che la corsa a sindaco era a due. Dopo un primo testa a testa, Agatino Bosco ha superato presto il candidato a sindaco di Sud chiama Nord Salvo Puccio, staccato di circa 200 voti. Alla chiusura delle operazioni di scrutinio Bosco è sindaco con 2517, il 50,42% delle preferenze, contro i 2324 (46,55%) di Puccio, mentre Alfredo Elia Mandri con la lista Sulla strada giusta Giardini Naxos si è fermato a 82 voti, appena l’1,64% delle preferenze.

Test per ScN a Giardini Naxos

Il centro jonico è un altro di quei comuni sui quali sono accesi i riflettori visto che in prima fila c’è uno degli esponenti principali del movimento di Cateno De Luca. I giardinesi hanno però scelto il candidato sostenuto trasversalmente da centrodestra, Pd e movimenti civici. Subito dopo l’ufficialità sono esplosi i festeggiamenti tra i sostenitori di Bosco, che si “candida” a sindaco anti -De Luca nella roccaforte jonica.

L’analisi di Puccio

” Ho condotto una campagna elettorale senza risparmiarmi, come in tutte le cose che faccio – dice Puccio qualche ora dopo il risultato – Ho creduto in quello che ho fatto, come l’ho fatto, e lo rifarei ancora comunque, cercando ancora di più di trasmettere la necessaria speranza che Giardini Naxos possa uscire dall’attuale torpore politico ed amministrativo. Non mi rimprovero nulla e voglio ringraziare tutti i componenti del comitato ed i candidati al consiglio, di tutte le liste, e tutti quanti in questi giorni hanno lavorato in sede, nei seggi, dappertutto; grazie! Non rinnegherò ne il metodo, ne i contenuti, perché chi assume delle scelte le supporta sempre, a prescindere dal risultato. Il risultato di Messina, ad esempio, testimonia come la buona amministrazione ripaga sempre, e gli elettori hanno premiato Federico Basile avendone testata l’azione posta in essere in questi anni. Sto ricevendo decine di messaggi di supporto morale ai quali risponderò a breve e per i quali ringrazio in maniera sentita. Giardini Naxos resta il mio paese che servirò da consigliere d’opposizione con il massimo dell’impegno possibile, in maniera costruttiva e propositiva. A tal proposito mi congratulo con Salvatore Agatino Bosco e la sua squadra per il risultato ottenuto e auguro loro un buon lavoro. Ringrazio Cateno De Luca per aver accettato la mia proposta di candidarmi a sindaco, a scapito del mio percorso professionale ed attitudinale. Ha creduto in me comunque in una condizione locale molto complicata, dove la compagine opposta ha superato ogni barriera personale, e di ideali, pur di battere l’avversario politico; l’analisi dei voti ci dirà se la vittoria è stata politica, o solo amministrativa. Ringrazio infine ogni cittadino di Giardini Naxos, mio elettore e non, per aver avuto la pazienza di seguirmi per consigliarmi, sostenermi o criticarmi. Grazie davvero ai tutti.”