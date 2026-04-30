 Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Seconda Circoscrizione

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Seconda Circoscrizione

Giuseppe Fontana

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Seconda Circoscrizione

giovedì 30 Aprile 2026 - 12:42

Siracusano, Carabellò e Raffa si sfidano da candidati alla presidenza della municipalità. Poi 18 liste di candidati: tutti i nomi.

MESSINA – Sono tre i candidati in corsa per la presidenza della seconda circoscrizione alle prossime elezioni di Messina del 24 e 25 maggio 2026. Tra loro c’è Davide Siracusano, presidente uscente e nome forte scelto dalla coalizione di centrodestra. I suoi concorrenti saranno il giovane Francesco “Chicco” Carabellò per il centrosinistra e Nico Raffa, l’ultimo dei candidati presidenti ufficializzato da Sud chiama Nord. Le liste sono in totale 18: 8 a testa per centrodestra e Sud chiama Nord, 2 per il centrosinistra. (In foto lo stadio Franco Scoglio, dove ha anche sede la seconda circoscrizione).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Seconda Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

  • Giusy Ferro
  • Basilio Galletta
  • Giovanni Gennaro
  • Sofia Giove
  • Rosaria Giovanna Marcellino
  • Vincenzo detto Enzo Musicò
  • Carmine Scarpati
  • Kevin Signorino
  • Antonio detto Anthony Ventra

Lega Messina

  • Sergio Romano
  • Salvatore Strazzeri
  • Giuseppe Latella
  • Umberto Impoco
  • Domenico Bombara
  • Antonino Lucà
  • Giovanna Imperiale
  • Gaia Spampinato
  • Jessica Merlino

Siracusano presidente

  • Davide Siracusano
  • Laura Lazzaro
  • Maria Lepardo
  • Alice Licciardello
  • Rosario Mangano
  • Edoardo Marchese
  • Mirko Mirci
  • Fabio Nunnari
  • Nicola Ragalmuto

Noi del secondo quartiere

  • Felice Bombara
  • Alessandra Cucinotta
  • Emanuele Cutaia
  • Emanuela De Masi
  • Andrea Iurato
  • Piero Mangano
  • Salvatore Saraceno
  • Grace Scalera
  • Paolo Scivolone

Forza Italia

  • Giovanni Abata
  • Giuseppe D’Agostino
  • Daniela Gulisano
  • Giovanna Inferrera
  • Martina Licciardello
  • Francesco Nastasi
  • Vincenzo Rinaldi
  • Antonio Rosi
  • Alessio Urso

Fratelli d’Italia

  • Daniele Adorno
  • Vincenza Cocivera
  • Giuliana Currò
  • Giovanni Danzi
  • Assunta Libro De Francesco
  • Rosaria Pietropaolo
  • Vittoria Rela
  • Dorotea Vinci
  • Giovani Zanetti

Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia

  • Isidoro Acquaviva
  • Domenico Brigandì
  • Angela Castagna
  • Giuseppe Crimi
  • Antonio Ferreri
  • Salvatore Lanfranchi
  • Giuseppe Russo
  • Chiara Settimo
  • Silvia Rosa Zappalà

Democrazia Cristiana – PRI – Partito Animalista

  • Roberta Caruso
  • Elio Ceniviva
  • Gianluca Farano
  • Angela Filloramo
  • Antonino Santisi
  • Franco Scopelliti
  • Gabriele Sgroi

Le liste di Sud chiama Nord

Raffa presidente

  • Orazio Bertoloni
  • Francesco Calabrò
  • Assunta De Domenico
  • Marianna Famoso
  • Nicola Gemelli
  • Agostino Mangano
  • Adriana Minissale
  • Norma Pilota
  • Adriano Sidoti

Sud chiama Nord

  • Alessia Abate
  • Cristofaro Bonanzinga
  • Antonino Florio
  • Silvestro Lisitano
  • Angelo Malta
  • Massimiliano Minutoli
  • Natale Pellegrino
  • Antonia Scaramuzzino
  • Maria Settimo

Amo Messina

  • Paola Fabiana Basile
  • Marilina Desirè Capano
  • Antonino Caprì
  • Alessandro De Salvo
  • Roberta Fumia
  • Antonino Mento
  • Emanuele Rapisarda
  • Giuseppe Scimone
  • Giuseppe Balastro

Messina protagonista

  • Luana Cocuzza
  • Diego Cosentino
  • Santa Valentina Fallica
  • Francesco Mirenda
  • Luca Raco
  • Giovanni Saija
  • Daniele Sapuppo
  • Ivana Spanò
  • Domenico Zirilli

De Luca sindaco di Sicilia

  • Marisa Arena
  • Maria Bombaci
  • Gaetano Bruschetta
  • Vittorio De Leo
  • Alfredo Miloro
  • Danilo Pietrafitta
  • Rosario Santoro
  • Alex Marco Sciuto
  • Sharon Pia Stella

Basile sindaco di Messina

  • Alessandro Arena
  • Santa Antonia Bonsignore
  • Diego Celona
  • Pietro D’Arrigo
  • Letterio Lo Cascio
  • Angela Pandolfini
  • Carmela Pileggi
  • Rosario Roberti
  • Antonino Stracuzzi

Il Futuro è adesso

  • Samuele Mangiò
  • Vittorio Pacini
  • Grazia Polimeni
  • Alessio Restuccia
  • Andrea La Rosa
  • Francesca Visalli
  • Patrizia Corso
  • Stefano La Spada
  • Emanuele Morabito

Lavoro e Solidarietà

  • Daniela Aloisi
  • Giovanni Baluce
  • Lucia Naccari
  • Giuseppe Paladino
  • Antonio Pullano
  • Giovanna Santoro
  • Luigi Schiavone
  • Mariangela Spadaro
  • Agata Bernucci

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

  • Giuseppe Cardia
  • Noemi D’Agostino
  • Vincenzo Filippino
  • Daniele Grioli
  • Sofia Maria Mannino
  • Pietro Micali
  • Samuele Paone
  • Gianmarco Privitera
  • Angela Scalzo

M5S – Controcorrente

  • Mario Fontana
  • Andrea Musolino
  • Giuseppe Lando
  • Agnello Fruncillo
  • Claudia Bernava
  • Alessia D’Arrigo

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