Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Seconda Circoscrizione

Siracusano, Carabellò e Raffa si sfidano da candidati alla presidenza della municipalità. Poi 18 liste di candidati: tutti i nomi.
MESSINA – Sono tre i candidati in corsa per la presidenza della seconda circoscrizione alle prossime elezioni di Messina del 24 e 25 maggio 2026. Tra loro c’è Davide Siracusano, presidente uscente e nome forte scelto dalla coalizione di centrodestra. I suoi concorrenti saranno il giovane Francesco “Chicco” Carabellò per il centrosinistra e Nico Raffa, l’ultimo dei candidati presidenti ufficializzato da Sud chiama Nord. Le liste sono in totale 18: 8 a testa per centrodestra e Sud chiama Nord, 2 per il centrosinistra. (In foto lo stadio Franco Scoglio, dove ha anche sede la seconda circoscrizione).
LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE
Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Seconda Circoscrizione
Le liste del centrodestra
Scurria sindaco
- Giusy Ferro
- Basilio Galletta
- Giovanni Gennaro
- Sofia Giove
- Rosaria Giovanna Marcellino
- Vincenzo detto Enzo Musicò
- Carmine Scarpati
- Kevin Signorino
- Antonio detto Anthony Ventra
Lega Messina
- Sergio Romano
- Salvatore Strazzeri
- Giuseppe Latella
- Umberto Impoco
- Domenico Bombara
- Antonino Lucà
- Giovanna Imperiale
- Gaia Spampinato
- Jessica Merlino
Siracusano presidente
- Davide Siracusano
- Laura Lazzaro
- Maria Lepardo
- Alice Licciardello
- Rosario Mangano
- Edoardo Marchese
- Mirko Mirci
- Fabio Nunnari
- Nicola Ragalmuto
Noi del secondo quartiere
- Felice Bombara
- Alessandra Cucinotta
- Emanuele Cutaia
- Emanuela De Masi
- Andrea Iurato
- Piero Mangano
- Salvatore Saraceno
- Grace Scalera
- Paolo Scivolone
Forza Italia
- Giovanni Abata
- Giuseppe D’Agostino
- Daniela Gulisano
- Giovanna Inferrera
- Martina Licciardello
- Francesco Nastasi
- Vincenzo Rinaldi
- Antonio Rosi
- Alessio Urso
Fratelli d’Italia
- Daniele Adorno
- Vincenza Cocivera
- Giuliana Currò
- Giovanni Danzi
- Assunta Libro De Francesco
- Rosaria Pietropaolo
- Vittoria Rela
- Dorotea Vinci
- Giovani Zanetti
Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia
- Isidoro Acquaviva
- Domenico Brigandì
- Angela Castagna
- Giuseppe Crimi
- Antonio Ferreri
- Salvatore Lanfranchi
- Giuseppe Russo
- Chiara Settimo
- Silvia Rosa Zappalà
Democrazia Cristiana – PRI – Partito Animalista
- Roberta Caruso
- Elio Ceniviva
- Gianluca Farano
- Angela Filloramo
- Antonino Santisi
- Franco Scopelliti
- Gabriele Sgroi
Le liste di Sud chiama Nord
Raffa presidente
- Orazio Bertoloni
- Francesco Calabrò
- Assunta De Domenico
- Marianna Famoso
- Nicola Gemelli
- Agostino Mangano
- Adriana Minissale
- Norma Pilota
- Adriano Sidoti
Sud chiama Nord
- Alessia Abate
- Cristofaro Bonanzinga
- Antonino Florio
- Silvestro Lisitano
- Angelo Malta
- Massimiliano Minutoli
- Natale Pellegrino
- Antonia Scaramuzzino
- Maria Settimo
Amo Messina
- Paola Fabiana Basile
- Marilina Desirè Capano
- Antonino Caprì
- Alessandro De Salvo
- Roberta Fumia
- Antonino Mento
- Emanuele Rapisarda
- Giuseppe Scimone
- Giuseppe Balastro
Messina protagonista
- Luana Cocuzza
- Diego Cosentino
- Santa Valentina Fallica
- Francesco Mirenda
- Luca Raco
- Giovanni Saija
- Daniele Sapuppo
- Ivana Spanò
- Domenico Zirilli
De Luca sindaco di Sicilia
- Marisa Arena
- Maria Bombaci
- Gaetano Bruschetta
- Vittorio De Leo
- Alfredo Miloro
- Danilo Pietrafitta
- Rosario Santoro
- Alex Marco Sciuto
- Sharon Pia Stella
Basile sindaco di Messina
- Alessandro Arena
- Santa Antonia Bonsignore
- Diego Celona
- Pietro D’Arrigo
- Letterio Lo Cascio
- Angela Pandolfini
- Carmela Pileggi
- Rosario Roberti
- Antonino Stracuzzi
Il Futuro è adesso
- Samuele Mangiò
- Vittorio Pacini
- Grazia Polimeni
- Alessio Restuccia
- Andrea La Rosa
- Francesca Visalli
- Patrizia Corso
- Stefano La Spada
- Emanuele Morabito
Lavoro e Solidarietà
- Daniela Aloisi
- Giovanni Baluce
- Lucia Naccari
- Giuseppe Paladino
- Antonio Pullano
- Giovanna Santoro
- Luigi Schiavone
- Mariangela Spadaro
- Agata Bernucci
Le liste del centrosinistra
Partito Democratico
- Giuseppe Cardia
- Noemi D’Agostino
- Vincenzo Filippino
- Daniele Grioli
- Sofia Maria Mannino
- Pietro Micali
- Samuele Paone
- Gianmarco Privitera
- Angela Scalzo
M5S – Controcorrente
- Mario Fontana
- Andrea Musolino
- Giuseppe Lando
- Agnello Fruncillo
- Claudia Bernava
- Alessia D’Arrigo