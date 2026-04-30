Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Seconda Circoscrizione

Siracusano, Carabellò e Raffa si sfidano da candidati alla presidenza della municipalità. Poi 18 liste di candidati: tutti i nomi.

MESSINA – Sono tre i candidati in corsa per la presidenza della seconda circoscrizione alle prossime elezioni di Messina del 24 e 25 maggio 2026. Tra loro c’è Davide Siracusano, presidente uscente e nome forte scelto dalla coalizione di centrodestra. I suoi concorrenti saranno il giovane Francesco “Chicco” Carabellò per il centrosinistra e Nico Raffa, l’ultimo dei candidati presidenti ufficializzato da Sud chiama Nord. Le liste sono in totale 18: 8 a testa per centrodestra e Sud chiama Nord, 2 per il centrosinistra. (In foto lo stadio Franco Scoglio, dove ha anche sede la seconda circoscrizione).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Seconda Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

Giusy Ferro

Basilio Galletta

Giovanni Gennaro

Sofia Giove

Rosaria Giovanna Marcellino

Vincenzo detto Enzo Musicò

Carmine Scarpati

Kevin Signorino

Antonio detto Anthony Ventra

Lega Messina

Sergio Romano

Salvatore Strazzeri

Giuseppe Latella

Umberto Impoco

Domenico Bombara

Antonino Lucà

Giovanna Imperiale

Gaia Spampinato

Jessica Merlino

Siracusano presidente

Davide Siracusano

Laura Lazzaro

Maria Lepardo

Alice Licciardello

Rosario Mangano

Edoardo Marchese

Mirko Mirci

Fabio Nunnari

Nicola Ragalmuto

Noi del secondo quartiere

Felice Bombara

Alessandra Cucinotta

Emanuele Cutaia

Emanuela De Masi

Andrea Iurato

Piero Mangano

Salvatore Saraceno

Grace Scalera

Paolo Scivolone

Forza Italia

Giovanni Abata

Giuseppe D’Agostino

Daniela Gulisano

Giovanna Inferrera

Martina Licciardello

Francesco Nastasi

Vincenzo Rinaldi

Antonio Rosi

Alessio Urso

Fratelli d’Italia

Daniele Adorno

Vincenza Cocivera

Giuliana Currò

Giovanni Danzi

Assunta Libro De Francesco

Rosaria Pietropaolo

Vittoria Rela

Dorotea Vinci

Giovani Zanetti

Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia

Isidoro Acquaviva

Domenico Brigandì

Angela Castagna

Giuseppe Crimi

Antonio Ferreri

Salvatore Lanfranchi

Giuseppe Russo

Chiara Settimo

Silvia Rosa Zappalà

Democrazia Cristiana – PRI – Partito Animalista

Roberta Caruso

Elio Ceniviva

Gianluca Farano

Angela Filloramo

Antonino Santisi

Franco Scopelliti

Gabriele Sgroi

Le liste di Sud chiama Nord

Raffa presidente

Orazio Bertoloni

Francesco Calabrò

Assunta De Domenico

Marianna Famoso

Nicola Gemelli

Agostino Mangano

Adriana Minissale

Norma Pilota

Adriano Sidoti

Sud chiama Nord

Alessia Abate

Cristofaro Bonanzinga

Antonino Florio

Silvestro Lisitano

Angelo Malta

Massimiliano Minutoli

Natale Pellegrino

Antonia Scaramuzzino

Maria Settimo

Amo Messina

Paola Fabiana Basile

Marilina Desirè Capano

Antonino Caprì

Alessandro De Salvo

Roberta Fumia

Antonino Mento

Emanuele Rapisarda

Giuseppe Scimone

Giuseppe Balastro

Messina protagonista

Luana Cocuzza

Diego Cosentino

Santa Valentina Fallica

Francesco Mirenda

Luca Raco

Giovanni Saija

Daniele Sapuppo

Ivana Spanò

Domenico Zirilli

De Luca sindaco di Sicilia

Marisa Arena

Maria Bombaci

Gaetano Bruschetta

Vittorio De Leo

Alfredo Miloro

Danilo Pietrafitta

Rosario Santoro

Alex Marco Sciuto

Sharon Pia Stella

Basile sindaco di Messina

Alessandro Arena

Santa Antonia Bonsignore

Diego Celona

Pietro D’Arrigo

Letterio Lo Cascio

Angela Pandolfini

Carmela Pileggi

Rosario Roberti

Antonino Stracuzzi

Il Futuro è adesso

Samuele Mangiò

Vittorio Pacini

Grazia Polimeni

Alessio Restuccia

Andrea La Rosa

Francesca Visalli

Patrizia Corso

Stefano La Spada

Emanuele Morabito

Lavoro e Solidarietà

Daniela Aloisi

Giovanni Baluce

Lucia Naccari

Giuseppe Paladino

Antonio Pullano

Giovanna Santoro

Luigi Schiavone

Mariangela Spadaro

Agata Bernucci

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

Giuseppe Cardia

Noemi D’Agostino

Vincenzo Filippino

Daniele Grioli

Sofia Maria Mannino

Pietro Micali

Samuele Paone

Gianmarco Privitera

Angela Scalzo

M5S – Controcorrente