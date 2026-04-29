Unità Screening Asp Messina. Nuova sede e tecnologie per la prevenzione oncologica

Rinnovati i locali al poliambulatorio di via del Vespro e potenziata la diagnostica con quattro mammografi, ecografi e un camper itinerante

Inaugurata stamani la nuova sede Unità Screening dell’Ambulatorio di via Vespro, dell’Asp Messina, dotata di strumentazione tecnologica di ultima generazione e acquistata grazie ai fondi Pnes.

Il Programma Nazionale Equità in Salute (Pnes) è un pilastro della politica sanitaria italiana volto a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e nella prevenzione. La linea d’intervento “maggiore copertura screening oncologici” mira specificamente a colmare il divario tra le diverse aree geografiche e fasce sociali, garantendo che ogni cittadino abbia le stesse possibilità di diagnosi precoce per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto.

Nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, il Programma si traduce in un potenziamento concreto dell’offerta sanitaria. L’obiettivo non è solo aumentare il numero di esami effettuati, ma migliorare l’accessibilità e la qualità tecnologica del servizio, portando la prevenzione sempre più vicina all’utente e abbattendo le barriere che spesso portano alla rinuncia alle cure.

Un salto di qualità tecnologico per la diagnosi precoce

Grazie ai finanziamenti del Programma, la struttura è stata completamente rinnovata e dotata di strumentazione diagnostica di ultima generazione. Questo investimento rappresenta un salto di qualità tecnologico che permette diagnosi più accurate, tempi di refertazione ottimizzati e un ambiente accogliente per il cittadino. L’utilizzo strategico di questi fondi da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dimostra una visione chiara: la salute non deve essere un privilegio legato alla fortuna geografica o economica.

Con tale finanziamento europeo si punta all’innovazione con macchinari all’avanguardia che riducono il margine d’errore; all’efficienza con ambienti moderni che migliorano i flussi di lavoro e l’accoglienza e, ovviamente, all’equità con servizi gratuiti e di alta qualità garantiti a tutta la popolazione interessata. Non è solo un traguardo amministrativo, ma un patto di fiducia tra l’Azienda Sanitaria e i cittadini.

Grande soddisfazione è stata espressa da parte della responsabile aziendale degli interventi del Programma con Organismo Intermedio la regione Sicilia, dottoressa Nina Santisi, della direttrice e responsabile Unica del progetto della Linea, dottoressa Sara Cuffari e del responsabile dell’Unità operativa Screening Mammografico dottor Antonello Farsaci. Lo screening oncologico è l’arma più potente che abbiamo. Individuare una lesione in fase iniziale significa, nella stragrande maggioranza dei casi, poter intervenire con successo e garantire una qualità della vita piena.

L’appello ai cittadini e il dettaglio delle nuove forniture

Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale Messina, Giuseppe Cucci, sottolinea: “Invitiamo caldamente tutta la popolazione a rispondere alla chiamata dello screening. Abbiamo messo in campo le migliori tecnologie, ora tocca alla comunità compiere il gesto più importante: prendersi cura di sé stessi. Non stiamo semplicemente restituendo alla città un edificio rinnovato, ma stiamo consegnando ai cittadini un presidio di alta tecnologia e un simbolo concreto di equità sociale”.

“Grazie all’utilizzo strategico dei fondi del Programma Nazionale Equità in Salute, siamo riusciti a coniugare l’ammodernamento strutturale con l’acquisizione di strumentazioni diagnostiche di ultimissima generazione. Questo ci permette di elevare gli standard di precisione e tempestività, riducendo quel divario nell’accesso alla prevenzione che per troppo tempo ha pesato su alcune fasce della popolazione. Tutto il gruppo di lavoro del Programma e dell’area Screening è impegnato a rendere l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina più moderna, equa e vicina al cittadino”.

In particolare, sono stati acquistati 4 mammografi di ultima generazione, due già installati nell’Unità operativa Screening mammografico, uno alla radiodiagnostica dell’Ospedale di Patti e uno alla Radiodiagnostica dell’Ospedale di Sant’Agata Militello; tre ecografi di alta fascia destinati, due per l’Unità operativa complessa Screening Mammografico e uno alla radiodiagnostica dell’Ospedale di Sant’Agata; un ecografo portatile per l’uso itinerante. A tutto ciò si aggiungono lettini da visita, poltrone prelievi, carrelli medicazione, un frigorifero per i farmaci e lampade per sala operatoria. A settembre arriverà un veicolo attrezzato da utilizzare per tutti e tre gli screening oncologici.

Interventi strutturali e potenziamento degli ambulatori

Molti anche gli interventi strutturali: riammodernati, ristrutturati e dotati di nuovi arredi i locali dell’Unità operativa semplice Screening Mammografico di Via del Vespro, l’Unità operativa complessa Centro Gestionale Screening a Palazzo Satellite, e l’Unità operativa Screening del Tumore del collo dell’utero. Acquistate tre lampade per sala operatoria, un lettino ginecologico, quattro paraventi, un carrello medicazione, un armadio farmaci.

Sono state inoltre acquistate quattro autoclavi per gli ambulatori di Pistunina, Santa Teresa, Milazzo, Gioiosa Marea; quattro colposcopi per gli ambulatori di Pistunina, Francavilla di Sicilia, Milazzo e Gioiosa Marea. È stato infine acquistato un nuovo strumentario chirurgico per migliorare la dotazione del secondo livello di Screening del colon retto e tre colonscopi all’Ospedale di Taormina.