 La lista "De Luca sindaco di Sicilia" al Consiglio comunale

La lista “De Luca sindaco di Sicilia” al Consiglio comunale

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La lista “De Luca sindaco di Sicilia” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 17:33

MESSINA – Sempre a sostegno del candidato sindaco di Sud chiama Nord, Federico Basile, c’è anche una lista che porta il nome del leader del partito. Si tratta di quella denominata “De Luca sindaco di Sicilia”, con all’interno 32 candidato al Consiglio comunale. Tutti i nomi.

Elezioni Messina 2026, la lista “De Luca sindaco di Sicilia”

  1. Agrillo Giuseppe
  2. Alessi Viviana
  3. Amato Orazio
  4. Ammendola Fiorenzo Detto Amendola Detto Amendolia
  5. Bungay John Federick Detto John Detto Laya Detto Jon Detto Jhon Detto Gion Detto Johnny Detto Jonny Detto Bungai Detto Bunghei
  6. Campisi Loris Detto Lorenzo
  7. Catanzaro Antonino
  8. Coletta Adriana Emanuela
  9. D’Angelo Antonino Detto Nino
  10. Falcone Aurora
  11. Fazio Sofia Lorenza
  12. Forami Iris
  13. Fragale Giulio
  14. Jayasundara Mudiyanselage Samadi Lyana Jayasundara
  15. Jayawardena Mudalige Samindi Niwarthana Jayawardena
  16. La Rocca Giulia
  17. Lo Giudice Luigi
  18. Lupo’ Giacomo
  19. Mannino Martina
  20. Marotta Christian
  21. Mellini Beatrice Detta Bellini Detta Melilli
  22. Merrino Liana
  23. Monteleone Lorenzo
  24. Occhino Marco
  25. Pellegrino Giovanni
  26. Pulejo Maria Detta Puleio
  27. Reyes Maria Cristina Cabrera
  28. Romano Daniele
  29. Ruello Lorena
  30. Scipilliti Marco
  31. Sparaino Angelo
  32. Vicidomini Carmine

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