La lista “De Luca sindaco di Sicilia” al Consiglio comunale

MESSINA – Sempre a sostegno del candidato sindaco di Sud chiama Nord, Federico Basile, c’è anche una lista che porta il nome del leader del partito. Si tratta di quella denominata “De Luca sindaco di Sicilia”, con all’interno 32 candidato al Consiglio comunale. Tutti i nomi.
Elezioni Messina 2026, la lista “De Luca sindaco di Sicilia”
- Agrillo Giuseppe
- Alessi Viviana
- Amato Orazio
- Ammendola Fiorenzo Detto Amendola Detto Amendolia
- Bungay John Federick Detto John Detto Laya Detto Jon Detto Jhon Detto Gion Detto Johnny Detto Jonny Detto Bungai Detto Bunghei
- Campisi Loris Detto Lorenzo
- Catanzaro Antonino
- Coletta Adriana Emanuela
- D’Angelo Antonino Detto Nino
- Falcone Aurora
- Fazio Sofia Lorenza
- Forami Iris
- Fragale Giulio
- Jayasundara Mudiyanselage Samadi Lyana Jayasundara
- Jayawardena Mudalige Samindi Niwarthana Jayawardena
- La Rocca Giulia
- Lo Giudice Luigi
- Lupo’ Giacomo
- Mannino Martina
- Marotta Christian
- Mellini Beatrice Detta Bellini Detta Melilli
- Merrino Liana
- Monteleone Lorenzo
- Occhino Marco
- Pellegrino Giovanni
- Pulejo Maria Detta Puleio
- Reyes Maria Cristina Cabrera
- Romano Daniele
- Ruello Lorena
- Scipilliti Marco
- Sparaino Angelo
- Vicidomini Carmine