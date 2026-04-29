La lista “Federico per Messina” al Consiglio comunale

MESSINA – Porta il nome dell’ex sindaco anche la lista “Federico per Messina”, a sostegno di Basile nella corsa a Palazzo Zanca. In elenco 32 candidati al Consiglio comunale alle prossime elezioni del 24 e del 25 maggio. Tutti i nomi.
Elezioni Messina 2026, la lista “Federico per Messina”
- Aliberti Antonello
- Asciutto Francesco
- Arcidiacono Selene
- Antonuccio Irene
- Burrascano Angelo
- Calabrò Vincenzo detto Enzo
- Cannavò Giuseppe detto Vegeta
- Cantello Mirko
- Cervino Gabriele
- Ciulla Fabio
- Crifò Giovanna detta Grifò
- De Francesco Antonino detto Nino
- Donato Giusy
- Falzea Gregorio
- Guadagna Francesca
- La Camera Patrizia
- La Tona Pietro Giovanni detto Lattona
- Lanza Anna
- Latella Massimo
- Leone Biagio detto Gino
- Nicoletti Marina
- Picciolo Gaetano
- Pirone Cetty detta Alessandra
- Proscia Maria Savina detta Maria
- Riso Lucrezia
- Rizzo Massimo
- Romano Francesco
- Saglimbeni Paolo
- Saija Bisazza Stefano detto Saiia detto Saia detto Saya
- Scibilia Maria
- Sterrantino Chiara
- Tamà Sebastiano