 La lista "Federico per Messina" al Consiglio comunale

La lista “Federico per Messina” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Federico per Messina” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 17:46

MESSINA – Porta il nome dell’ex sindaco anche la lista “Federico per Messina”, a sostegno di Basile nella corsa a Palazzo Zanca. In elenco 32 candidati al Consiglio comunale alle prossime elezioni del 24 e del 25 maggio. Tutti i nomi.

Elezioni Messina 2026, la lista “Federico per Messina”

  1. Aliberti Antonello
  2. Asciutto Francesco
  3. Arcidiacono Selene
  4. Antonuccio Irene
  5. Burrascano Angelo
  6. Calabrò Vincenzo detto Enzo
  7. Cannavò Giuseppe detto Vegeta
  8. Cantello Mirko
  9. Cervino Gabriele
  10. Ciulla Fabio
  11. Crifò Giovanna detta Grifò
  12. De Francesco Antonino detto Nino
  13. Donato Giusy
  14. Falzea Gregorio
  15. Guadagna Francesca
  16. La Camera Patrizia
  17. La Tona Pietro Giovanni detto Lattona
  18. Lanza Anna
  19. Latella Massimo
  20. Leone Biagio detto Gino
  21. Nicoletti Marina
  22. Picciolo Gaetano
  23. Pirone Cetty detta Alessandra
  24. Proscia Maria Savina detta Maria
  25. Riso Lucrezia
  26. Rizzo Massimo
  27. Romano Francesco
  28. Saglimbeni Paolo
  29. Saija Bisazza Stefano detto Saiia detto Saia detto Saya
  30. Scibilia Maria
  31. Sterrantino Chiara
  32. Tamà Sebastiano

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