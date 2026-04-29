 La lista "Forza Italia" al Consiglio comunale

La lista “Forza Italia” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Forza Italia” al Consiglio comunale

Tag:

mercoledì 29 Aprile 2026 - 17:16

I nomi di tutti i 32 candidati con nella lista a sostegno di Marcello Scurria.

MESSINA – Sono 32 anche i candidati al Consiglio comunale inseriti nella lista “Forza Italia”. Il partito a livello nazionale guidato da Antonio Tajani compone la coalizione di centrodestra a sostegno di Marcello Scurria. Ecco tutti i nomi.

Elezioni Messina 2026, la lista “Forza Italia”

  1. De Leo Alessandro detto Sandro – Messina il 20.03.1983
  2. Abatriatico Giuseppe – Messina il 19.08.1959
  3. Alessi Antonia – Messina il 17.05.1997
  4. Barbera Flavia – Messina il 26.09.1992
  5. Boemi Mirko – Messina il 21.09.1987
  6. Bolignano Stefania – Locri il 01.07.1973
  7. Bottari Umberto – Messina il 07.03.1962
  8. Brigandì Alessandro – Messina il 22.06.1977
  9. Cavallaro Caterina – Rometta il 08.05.1973
  10. Coscia Cinzia – Roma il 30.03.1964
  11. Cubeta Fabio – Messina il 09.07.1985
  12. Cucinotta Giuseppe – Messina il 10.07.1985
  13. Cugno Antonio – Messina il 17.09.1966
  14. Cundari Agatino – Messina il 10.03.1962
  15. Galifi Andrea – Messina il 21.02.1976
  16. Giordano Michele detto Gaetano o detto Tanino – Messina il 21.02.1989
  17. Giorgianni Alessia – Lipari il 16.08.1975
  18. Guglielmo Alessandro – Milano il 29.05.1978
  19. Mandia Antonino – Messina il 31.10.1986
  20. Milicia Michele – Messina il 03.10.1979
  21. Paladino Carmelina detta Carmen – Messina il 01.12.1971
  22. Parasiliti Collazzo Maria Rosaria – Tortorici il 15.11.1965
  23. Rajapaksha Navishka Kaushal – Messina il 23.07.2003
  24. Risoni Giusi – Messina il 19.09.1988
  25. Rizzo Maria detta Mariella – Messina il 01.05.1965
  26. Romano Antonino detto Ninni – Messina il 24.12.1995
  27. Romeo Marilisa detta Mara – Messina il 10.06.1983
  28. Sgrò Maria Rosaria – Varapodio il 07.10.1965
  29. Signorino Antonino – Messina il 10.03.1989
  30. Stagni Nadia – Messina il 24.04.2000
  31. Tommasini Concettina – Messina il 09.07.1969
  32. Zizzo Giovanni – Messina il 17.05.1976

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Omicidio Perdichizzi, 13 anni dopo la sentenza
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Indaimo: “Il mio impegno per il trasporto pubblico a Messina” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED