La lista “Forza Italia” al Consiglio comunale

I nomi di tutti i 32 candidati con nella lista a sostegno di Marcello Scurria.
MESSINA – Sono 32 anche i candidati al Consiglio comunale inseriti nella lista “Forza Italia”. Il partito a livello nazionale guidato da Antonio Tajani compone la coalizione di centrodestra a sostegno di Marcello Scurria. Ecco tutti i nomi.
Elezioni Messina 2026, la lista “Forza Italia”
- De Leo Alessandro detto Sandro – Messina il 20.03.1983
- Abatriatico Giuseppe – Messina il 19.08.1959
- Alessi Antonia – Messina il 17.05.1997
- Barbera Flavia – Messina il 26.09.1992
- Boemi Mirko – Messina il 21.09.1987
- Bolignano Stefania – Locri il 01.07.1973
- Bottari Umberto – Messina il 07.03.1962
- Brigandì Alessandro – Messina il 22.06.1977
- Cavallaro Caterina – Rometta il 08.05.1973
- Coscia Cinzia – Roma il 30.03.1964
- Cubeta Fabio – Messina il 09.07.1985
- Cucinotta Giuseppe – Messina il 10.07.1985
- Cugno Antonio – Messina il 17.09.1966
- Cundari Agatino – Messina il 10.03.1962
- Galifi Andrea – Messina il 21.02.1976
- Giordano Michele detto Gaetano o detto Tanino – Messina il 21.02.1989
- Giorgianni Alessia – Lipari il 16.08.1975
- Guglielmo Alessandro – Milano il 29.05.1978
- Mandia Antonino – Messina il 31.10.1986
- Milicia Michele – Messina il 03.10.1979
- Paladino Carmelina detta Carmen – Messina il 01.12.1971
- Parasiliti Collazzo Maria Rosaria – Tortorici il 15.11.1965
- Rajapaksha Navishka Kaushal – Messina il 23.07.2003
- Risoni Giusi – Messina il 19.09.1988
- Rizzo Maria detta Mariella – Messina il 01.05.1965
- Romano Antonino detto Ninni – Messina il 24.12.1995
- Romeo Marilisa detta Mara – Messina il 10.06.1983
- Sgrò Maria Rosaria – Varapodio il 07.10.1965
- Signorino Antonino – Messina il 10.03.1989
- Stagni Nadia – Messina il 24.04.2000
- Tommasini Concettina – Messina il 09.07.1969
- Zizzo Giovanni – Messina il 17.05.1976