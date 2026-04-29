La lista “Fratelli d’Italia” al Consiglio comunale

Tutti i candidati nella lista del partito della premier Giorgia Meloni, a supporto di Marcello Scurria: i nomi.
MESSINA – Sono 30 i nomi dei candidati al Consiglio comunale nella lista Fratelli d’Italia, una delle sette del centrodestra a supporto di Marcello Scurria. In elenco i tre consiglieri uscenti Pasquale Currò, Libero Gioveni e Dario Carbone.
Elezioni Messina 2026, la lista “Fratelli d’Italia”
- Abbate Giuseppina
- Baglieri Giuseppa Detta Giusi
- Barbera Daniela
- Bertolone Sebastiano Detto Nello
- Bottari Paolo
- Calabrò Mariarosaria
- Calderone Gelsomina Detta Gelsy
- Cantali Giuseppe
- Cantello Francesco
- Carveni Eliana
- Centorrino Marco
- Cicala Danilo
- Cingari Simona
- Corica Francesco
- Crupi Roberta
- De Leo Alessandro Detto Ale
- De Salvo Francesco Detto Ciccio
- Distefano Gianmarco Detto Gian
- Galletta Francesco Detto Franco
- Giannetto Sebastiana Detta Nelly
- Giordano Maria Lucrezia Detta Maria
- Grasso Domenico Detto Mimmo
- Guzzetta Giuseppe
- Idotta Antonino Detto Nino
- Lacava Maurizio
- Micali Antonino Detto Nino
- Monforte Giovanbattista Detto Gianbattista
- Orlando Antonia Detta Antonella
- Pergolizzi Sebastiano Detto Nello
- Ragno Caterina
- Rizzo Francesco Detto Ciccio
- Smeriglio Carmelo