 La lista "Fratelli d'Italia" al Consiglio comunale

La lista “Fratelli d’Italia” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Fratelli d’Italia” al Consiglio comunale

mercoledì 29 Aprile 2026 - 12:28

Tutti i candidati nella lista del partito della premier Giorgia Meloni, a supporto di Marcello Scurria: i nomi.

MESSINA – Sono 30 i nomi dei candidati al Consiglio comunale nella lista Fratelli d’Italia, una delle sette del centrodestra a supporto di Marcello Scurria. In elenco i tre consiglieri uscenti Pasquale Currò, Libero Gioveni e Dario Carbone.

Elezioni Messina 2026, la lista “Fratelli d’Italia”

  1. Abbate Giuseppina
  2. Baglieri Giuseppa Detta Giusi
  3. Barbera Daniela
  4. Bertolone Sebastiano Detto Nello
  5. Bottari Paolo
  6. Calabrò Mariarosaria
  7. Calderone Gelsomina Detta Gelsy
  8. Cantali Giuseppe
  9. Cantello Francesco
  10. Carveni Eliana
  11. Centorrino Marco
  12. Cicala Danilo
  13. Cingari Simona
  14. Corica Francesco
  15. Crupi Roberta
  16. De Leo Alessandro Detto Ale
  17. De Salvo Francesco Detto Ciccio
  18. Distefano Gianmarco Detto Gian
  19. Galletta Francesco Detto Franco
  20. Giannetto Sebastiana Detta Nelly
  21. Giordano Maria Lucrezia Detta Maria
  22. Grasso Domenico Detto Mimmo
  23. Guzzetta Giuseppe
  24. Idotta Antonino Detto Nino
  25. Lacava Maurizio
  26. Micali Antonino Detto Nino
  27. Monforte Giovanbattista Detto Gianbattista
  28. Orlando Antonia Detta Antonella
  29. Pergolizzi Sebastiano Detto Nello
  30. Ragno Caterina
  31. Rizzo Francesco Detto Ciccio
  32. Smeriglio Carmelo

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