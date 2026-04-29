Elezioni Milazzo, la lista di Carmelo Torre

Sono 17 i candidati della lista Carta Canta a sostegno di Torre come primo cittadino

Sono 17 i candidati al consiglio comunale della lista Carta Canta che sostiene la candidatura a sindaco di Milazzo di Carmelo Torre. Candidatura ufficializzata una settimana fa ma nei giorni scorsi era circolata la notizia di un suo ritiro. Ritiro che Torre ha smentito seccamente, depositando la lista.

Carta Canta

Torre Carmelo, Abramo Rosario, ​Calcagno Giuseppa, Calderone Aurora, De Luca Piero Antonio, Della Porta Kevin, Formica Biagio, Gomes Milani Cassia Regina, La Torre Gabriele Francesco, Marchello Giuseppe, Marchello Rosalba, Parisi Giorgia, Pati Rosaria, Pino Domenica Stefania, Pino Gabriele, Rahman Ataur, Saccà Maodda Alberto.