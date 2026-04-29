 La lista "Sud chiama Nord" al Consiglio comunale

La lista “Sud chiama Nord” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Sud chiama Nord” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 17:39

Tra i 32 candidati figurano gli ex assessori e gli ex presidenti di partecipate, oltre ai consiglieri uscenti: tutti i nomi.

MESSINA – Porta il nome del partito di Cateno De Luca la lista “Sud chiama Nord”, la principale a sostegno di Federico Basile. Tra i 32 candidati al Consiglio comunale figurano i consiglieri uscenti, ex presidenti di società partecipate ed ex assessori, oltre a diverse personalità. I nomi.

Elezioni Messina 2026, la lista “Sud chiama Nord”

  1. Asquini Valeria
  2. Bonasera Vincenza Detta Enza Detta Buonasera
  3. Busà Giuseppe
  4. Cacace Maurizio
  5. Calafiore Alessandra
  6. Cannata Letteria Detta Liana
  7. Carreri Antonino Detto Nino
  8. Caruso Salvatore Detto Salvo Detto Sasa’
  9. Caruso Vincenzo Detto Enzo Detto Karuso
  10. Ciliberto Attilio Detto Sciliberto Detto Giliberto Detto Giardina
  11. Cipolla Francesco Detto Ciccio
  12. Coglitore Nunziato Detto Nunzio
  13. D’Angelo Nicoletta
  14. Di Ciuccio Rosaria Rita Detta Sara Detta Spinella
  15. Feminò Antonia Detta Antonella Detta Femmino’
  16. Ferlisi Calogero Detto Paolo
  17. Finocchiaro Massimo
  18. Giannetto Serena
  19. Grasso Matteo
  20. Grillo Carla
  21. Interdonato Mariagrazia
  22. Maiorana Caterina Detta Catia
  23. Mangano Salvatore Detto Turiddu
  24. Milazzo Margherita Detta Margo’
  25. Minutoli Massimiliano Detto Max Detto Massimo
  26. Mondello Salvatore Detto Salvo
  27. Mortelliti Raimondo
  28. Papa Salvatore
  29. Pergolizzi Sebastiano Detto Nello
  30. Rinaldo Raffaele Detto Rinaldi Detto Tobia
  31. Schepis Giuseppe Detto Peppe Detto Schepisi Detto Scepis
  32. Trischitta Giuseppe Detto Pippo Detto Triscitta

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