La lista “Sud chiama Nord” al Consiglio comunale

Tra i 32 candidati figurano gli ex assessori e gli ex presidenti di partecipate, oltre ai consiglieri uscenti: tutti i nomi.
MESSINA – Porta il nome del partito di Cateno De Luca la lista “Sud chiama Nord”, la principale a sostegno di Federico Basile. Tra i 32 candidati al Consiglio comunale figurano i consiglieri uscenti, ex presidenti di società partecipate ed ex assessori, oltre a diverse personalità. I nomi.
Elezioni Messina 2026, la lista “Sud chiama Nord”
- Asquini Valeria
- Bonasera Vincenza Detta Enza Detta Buonasera
- Busà Giuseppe
- Cacace Maurizio
- Calafiore Alessandra
- Cannata Letteria Detta Liana
- Carreri Antonino Detto Nino
- Caruso Salvatore Detto Salvo Detto Sasa’
- Caruso Vincenzo Detto Enzo Detto Karuso
- Ciliberto Attilio Detto Sciliberto Detto Giliberto Detto Giardina
- Cipolla Francesco Detto Ciccio
- Coglitore Nunziato Detto Nunzio
- D’Angelo Nicoletta
- Di Ciuccio Rosaria Rita Detta Sara Detta Spinella
- Feminò Antonia Detta Antonella Detta Femmino’
- Ferlisi Calogero Detto Paolo
- Finocchiaro Massimo
- Giannetto Serena
- Grasso Matteo
- Grillo Carla
- Interdonato Mariagrazia
- Maiorana Caterina Detta Catia
- Mangano Salvatore Detto Turiddu
- Milazzo Margherita Detta Margo’
- Minutoli Massimiliano Detto Max Detto Massimo
- Mondello Salvatore Detto Salvo
- Mortelliti Raimondo
- Papa Salvatore
- Pergolizzi Sebastiano Detto Nello
- Rinaldo Raffaele Detto Rinaldi Detto Tobia
- Schepis Giuseppe Detto Peppe Detto Schepisi Detto Scepis
- Trischitta Giuseppe Detto Pippo Detto Triscitta