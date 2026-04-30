Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Prima Circoscrizione

Centrodestra, centrosinistra e Sud chiama Nord hanno presentato in totale 16 liste oltre a un candidato presidente ciascuno: tutti i nomi.
MESSINA – La corsa elettorale si accende anche nella prima circoscrizione. Saranno tre i candidati a giocarsi la presidenza. C’è l’uscente Alessandro Costa, passato da Sud chiama Nord a essere il nome del centrodestra. La squadra di De Luca e Basile, invece, ha presentato Enzo Messina come candidato presidente. Mentre il centrosinistra ha schierato Giovanni Bonfiglio. In totale sono state presentate 16 liste di candidati: 7 da ScN, 6 dal centrodestra e 3 dal centrosinistra. (In foto una panchina sul lungomare di Santa Margherita, uno dei villaggi più grandi della prima circoscrizione).
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Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Prima Circoscrizione
Le liste del centrodestra
Scurria sindaco
- Santo Amedeo
- Mariagrazia Camiolo
- Gabriele Carbone
- Paolo Famà
- Maria Giovanna Matafù
- Gaetano Pennino
- Emilio Puglisi Allegra
- Daniele Romeo
- Francesco Turrisi
Lega Messina
- Giuseppe Venuti
- Letterio Mafali
- Rocco Casella
- Antonino Clemente
- Jessica Merlino
- Cinzia Caprì
- Maria Bonfiglio
- Irma D’Urso
- Sergio Romano
Fratelli d’Italia
- Veronica Crisafulli
- Antonio Rosario Cusano
- Francesco De Luca
- Antonino De Salvo
- Carmela Mendolia
- Francesco Milicia
- Tiziana Monorchio
- Francesco Muscarà
- Claudio Polisano
Costa Presidente
- Alessandro Costa
- Angela De Luca
- Giovanna Cappello
- Domenico Cassisi
- Domenica Cristaudo
- Melchiorre Gitto
- Nunzia Cammaroto
- Carmine Micali
- Silvio Patti
Popolari e Autonomisti Grande Sicilia
- Alessandro Campagna
- Mario Crottogini
- Elisabetta Panarello
- Monica Pandolfino
- Angela Pirrone
- Shenal Wishmitha Pothupitiya Acharige
- Rosario Rela
- Giuseppe Visalli
- Roberta Triolo
Noi Moderati
- Mario Briguglio
- Giuseppe Costa
- Maria Rita D’Arrigo
- Daniele Doni
- Rosa Ganfi
- Renato Grimaldi
- Roberto Micalizzi
- Francesco Nocera
- Giuseppa Vinci
Le liste di Sud chiama Nord
Messina Presidente
- Agata Barnà
- Pietro Costantino
- Francesco D’Urso
- Angelica Gullifa
- Antonino La Fauci
- Vincenzo Messina
- Pietro Oliveri
- Verdiana Rizzo
- Antonino Tringali
Sud chiama Nord
- Tommaso Amato
- Maria Armaleo
- Salvatore Currò
- Fabio Geraci
- Francesco Magazzù
- Placido Moretto
- Lucia Puglisi Allegra
- Lucia Raciti
- Giacomo Russo
- Francesco Zizzo
Amo Messina
- Cynthia Emmanuela Katia Bonfiglio
- Simone Contino
- Santina Gulletta
- Paolo Minutoli
- Mattia Naccari
- Antonino Occhino
- Liana Pandolfino
- Mirko Parisi
Liberi e Forti
- Grazia Agati
- Pierfrancesco Broccio
- Alessandro De Salvo
- Natale Giliotta
- Annamaria La Rosa
- Giuseppe Occhino
- Giovanni Pellegrino
- Caterina Romano
- Alexandru Vasilica Mihaita Stamate
De Luca sindaco di Sicilia
- Francesca Allegra
- Nicolò Broccio
- Alessio Cannata
- Carlo Dainotta
- Andrea Merlino
- Concetta Minutoli
- Emanuele Morabito
- Leandro Ottanà
- Francesca Scopelliti
Basile sindaco di Messina
- Augusto Arrotta
- Rosy Antonella Barbera
- Angelo Cambria
- Emanuele L’Avalli
- Alfredo Manganaro
- Salvatore Marabello
- Giusilia Napolitano
- Giovanni Silipigni
- Valentina Trimarchi
Lavoro e solidarietà
- Angelo Astuto
- Giuseppa Astuto
- Michael Cardullo
- Ivana Fiumanò
- Marta La Manna
- Carmelo Ramon Pino
- Luigi Saccà
- Nency Scotto
- Domenica Venuto
Le liste del centrosinistra
Partito Democratico
- Domenico Allone
- Federico Auditore
- Alberto Bruzzi
- Chiara De Luca
- Hafsa Ennekkar
- Mariachiara Geraci
- Roberto Giardina
- Giovanna Prizzi
- Antonino Spuria
M5S – Controcorrente
- Giovanni Bonfiglio
- Riccardo Manganaro
- Giuseppe Micali
- Pietro Federico
- Francesco Greco
- Giuseppe Giccone
- Alessia D’Arrigo
- Maria Galvagno
- Clara Armenia
Villaggi protagonisti – Bonfiglio presidente
- Giuseppe Bonfiglio
- Angela Di Salvo
- Maurizio Cammaroto
- Giuseppa Abate
- Maria Morabito
- Eros Grimaldi