 Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Prima Circoscrizione

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Prima Circoscrizione

Giuseppe Fontana

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Prima Circoscrizione

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giovedì 30 Aprile 2026 - 12:41

Centrodestra, centrosinistra e Sud chiama Nord hanno presentato in totale 16 liste oltre a un candidato presidente ciascuno: tutti i nomi.

MESSINA – La corsa elettorale si accende anche nella prima circoscrizione. Saranno tre i candidati a giocarsi la presidenza. C’è l’uscente Alessandro Costa, passato da Sud chiama Nord a essere il nome del centrodestra. La squadra di De Luca e Basile, invece, ha presentato Enzo Messina come candidato presidente. Mentre il centrosinistra ha schierato Giovanni Bonfiglio. In totale sono state presentate 16 liste di candidati: 7 da ScN, 6 dal centrodestra e 3 dal centrosinistra. (In foto una panchina sul lungomare di Santa Margherita, uno dei villaggi più grandi della prima circoscrizione).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Prima Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

  • Santo Amedeo
  • Mariagrazia Camiolo
  • Gabriele Carbone
  • Paolo Famà
  • Maria Giovanna Matafù
  • Gaetano Pennino
  • Emilio Puglisi Allegra
  • Daniele Romeo
  • Francesco Turrisi

Lega Messina

  • Giuseppe Venuti
  • Letterio Mafali
  • Rocco Casella
  • Antonino Clemente
  • Jessica Merlino
  • Cinzia Caprì
  • Maria Bonfiglio
  • Irma D’Urso
  • Sergio Romano

Fratelli d’Italia

  • Veronica Crisafulli
  • Antonio Rosario Cusano
  • Francesco De Luca
  • Antonino De Salvo
  • Carmela Mendolia
  • Francesco Milicia
  • Tiziana Monorchio
  • Francesco Muscarà
  • Claudio Polisano

Costa Presidente

  • Alessandro Costa
  • Angela De Luca
  • Giovanna Cappello
  • Domenico Cassisi
  • Domenica Cristaudo
  • Melchiorre Gitto
  • Nunzia Cammaroto
  • Carmine Micali
  • Silvio Patti

Popolari e Autonomisti Grande Sicilia

  • Alessandro Campagna
  • Mario Crottogini
  • Elisabetta Panarello
  • Monica Pandolfino
  • Angela Pirrone
  • Shenal Wishmitha Pothupitiya Acharige
  • Rosario Rela
  • Giuseppe Visalli
  • Roberta Triolo

Noi Moderati

  • Mario Briguglio
  • Giuseppe Costa
  • Maria Rita D’Arrigo
  • Daniele Doni
  • Rosa Ganfi
  • Renato Grimaldi
  • Roberto Micalizzi
  • Francesco Nocera
  • Giuseppa Vinci

Le liste di Sud chiama Nord

Messina Presidente

  • Agata Barnà
  • Pietro Costantino
  • Francesco D’Urso
  • Angelica Gullifa
  • Antonino La Fauci
  • Vincenzo Messina
  • Pietro Oliveri
  • Verdiana Rizzo
  • Antonino Tringali

Sud chiama Nord

  • Tommaso Amato
  • Maria Armaleo
  • Salvatore Currò
  • Fabio Geraci
  • Francesco Magazzù
  • Placido Moretto
  • Lucia Puglisi Allegra
  • Lucia Raciti
  • Giacomo Russo
  • Francesco Zizzo

Amo Messina

  • Cynthia Emmanuela Katia Bonfiglio
  • Simone Contino
  • Santina Gulletta
  • Paolo Minutoli
  • Mattia Naccari
  • Antonino Occhino
  • Liana Pandolfino
  • Mirko Parisi

Liberi e Forti

  • Grazia Agati
  • Pierfrancesco Broccio
  • Alessandro De Salvo
  • Natale Giliotta
  • Annamaria La Rosa
  • Giuseppe Occhino
  • Giovanni Pellegrino
  • Caterina Romano
  • Alexandru Vasilica Mihaita Stamate

De Luca sindaco di Sicilia

  • Francesca Allegra
  • Nicolò Broccio
  • Alessio Cannata
  • Carlo Dainotta
  • Andrea Merlino
  • Concetta Minutoli
  • Emanuele Morabito
  • Leandro Ottanà
  • Francesca Scopelliti

Basile sindaco di Messina

  • Augusto Arrotta
  • Rosy Antonella Barbera
  • Angelo Cambria
  • Emanuele L’Avalli
  • Alfredo Manganaro
  • Salvatore Marabello
  • Giusilia Napolitano
  • Giovanni Silipigni
  • Valentina Trimarchi

Lavoro e solidarietà

  • Angelo Astuto
  • Giuseppa Astuto
  • Michael Cardullo
  • Ivana Fiumanò
  • Marta La Manna
  • Carmelo Ramon Pino
  • Luigi Saccà
  • Nency Scotto
  • Domenica Venuto

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

  • Domenico Allone
  • Federico Auditore
  • Alberto Bruzzi
  • Chiara De Luca
  • Hafsa Ennekkar
  • Mariachiara Geraci
  • Roberto Giardina
  • Giovanna Prizzi
  • Antonino Spuria

M5S – Controcorrente

  • Giovanni Bonfiglio
  • Riccardo Manganaro
  • Giuseppe Micali
  • Pietro Federico
  • Francesco Greco
  • Giuseppe Giccone
  • Alessia D’Arrigo
  • Maria Galvagno
  • Clara Armenia

Villaggi protagonisti – Bonfiglio presidente

  • Giuseppe Bonfiglio
  • Angela Di Salvo
  • Maurizio Cammaroto
  • Giuseppa Abate
  • Maria Morabito
  • Eros Grimaldi

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