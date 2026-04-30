Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Prima Circoscrizione

Centrodestra, centrosinistra e Sud chiama Nord hanno presentato in totale 16 liste oltre a un candidato presidente ciascuno: tutti i nomi.

MESSINA – La corsa elettorale si accende anche nella prima circoscrizione. Saranno tre i candidati a giocarsi la presidenza. C’è l’uscente Alessandro Costa, passato da Sud chiama Nord a essere il nome del centrodestra. La squadra di De Luca e Basile, invece, ha presentato Enzo Messina come candidato presidente. Mentre il centrosinistra ha schierato Giovanni Bonfiglio. In totale sono state presentate 16 liste di candidati: 7 da ScN, 6 dal centrodestra e 3 dal centrosinistra. (In foto una panchina sul lungomare di Santa Margherita, uno dei villaggi più grandi della prima circoscrizione).

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Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Prima Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

Santo Amedeo

Mariagrazia Camiolo

Gabriele Carbone

Paolo Famà

Maria Giovanna Matafù

Gaetano Pennino

Emilio Puglisi Allegra

Daniele Romeo

Francesco Turrisi

Lega Messina

Giuseppe Venuti

Letterio Mafali

Rocco Casella

Antonino Clemente

Jessica Merlino

Cinzia Caprì

Maria Bonfiglio

Irma D’Urso

Sergio Romano

Fratelli d’Italia

Veronica Crisafulli

Antonio Rosario Cusano

Francesco De Luca

Antonino De Salvo

Carmela Mendolia

Francesco Milicia

Tiziana Monorchio

Francesco Muscarà

Claudio Polisano

Costa Presidente

Alessandro Costa

Angela De Luca

Giovanna Cappello

Domenico Cassisi

Domenica Cristaudo

Melchiorre Gitto

Nunzia Cammaroto

Carmine Micali

Silvio Patti

Popolari e Autonomisti Grande Sicilia

Alessandro Campagna

Mario Crottogini

Elisabetta Panarello

Monica Pandolfino

Angela Pirrone

Shenal Wishmitha Pothupitiya Acharige

Rosario Rela

Giuseppe Visalli

Roberta Triolo

Noi Moderati

Mario Briguglio

Giuseppe Costa

Maria Rita D’Arrigo

Daniele Doni

Rosa Ganfi

Renato Grimaldi

Roberto Micalizzi

Francesco Nocera

Giuseppa Vinci

Le liste di Sud chiama Nord

Messina Presidente

Agata Barnà

Pietro Costantino

Francesco D’Urso

Angelica Gullifa

Antonino La Fauci

Vincenzo Messina

Pietro Oliveri

Verdiana Rizzo

Antonino Tringali

Sud chiama Nord

Tommaso Amato

Maria Armaleo

Salvatore Currò

Fabio Geraci

Francesco Magazzù

Placido Moretto

Lucia Puglisi Allegra

Lucia Raciti

Giacomo Russo

Francesco Zizzo

Amo Messina

Cynthia Emmanuela Katia Bonfiglio

Simone Contino

Santina Gulletta

Paolo Minutoli

Mattia Naccari

Antonino Occhino

Liana Pandolfino

Mirko Parisi

Liberi e Forti

Grazia Agati

Pierfrancesco Broccio

Alessandro De Salvo

Natale Giliotta

Annamaria La Rosa

Giuseppe Occhino

Giovanni Pellegrino

Caterina Romano

Alexandru Vasilica Mihaita Stamate

De Luca sindaco di Sicilia

Francesca Allegra

Nicolò Broccio

Alessio Cannata

Carlo Dainotta

Andrea Merlino

Concetta Minutoli

Emanuele Morabito

Leandro Ottanà

Francesca Scopelliti

Basile sindaco di Messina

Augusto Arrotta

Rosy Antonella Barbera

Angelo Cambria

Emanuele L’Avalli

Alfredo Manganaro

Salvatore Marabello

Giusilia Napolitano

Giovanni Silipigni

Valentina Trimarchi

Lavoro e solidarietà

Angelo Astuto

Giuseppa Astuto

Michael Cardullo

Ivana Fiumanò

Marta La Manna

Carmelo Ramon Pino

Luigi Saccà

Nency Scotto

Domenica Venuto

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

Domenico Allone

Federico Auditore

Alberto Bruzzi

Chiara De Luca

Hafsa Ennekkar

Mariachiara Geraci

Roberto Giardina

Giovanna Prizzi

Antonino Spuria

M5S – Controcorrente

Giovanni Bonfiglio

Riccardo Manganaro

Giuseppe Micali

Pietro Federico

Francesco Greco

Giuseppe Giccone

Alessia D’Arrigo

Maria Galvagno

Clara Armenia

Villaggi protagonisti – Bonfiglio presidente